Livia Brito es una de las principales figuras de Televisa en la actualidad, encabezando varias telenovelas que han sido un éxito rotundo, llevándola al estrellado en México y diferentes partes del continente, aunque eso no haya sido siempre así y que sus esfuerzos siempre han sido constantes para alcanzar dicho sitial.

Cuando recién empezaba una carrera en el país azteca, la artista trataba de salir adelante desde lo más bajo y realizó trabajos como edecán por un buen tiempo. En aquellas épocas, inició un romance con Danny Frank, un cantante con el que duró once años, los cuales no habrían sido del todo buenos por sus recientes declaraciones.

EL FINAL DE LA RELACIÓN ENTRE LIVIA BRITO Y DANNY FRANK

En 2015, mediante un comunicado en redes sociales, Livia Brito dio a conocer que su relación con Danny Frank había llegado a su final, pese a los planes de matrimonio que había entre los dos, despertando muchas dudas entre sus fans, quienes querían saber un poco más.

En esa comunicación, la cubana calificó aquella relación como una muy buena y al cantante le deseó todo lo mejor y aseguró que lo apreciaba mucho, por lo que todo hacía indicar que se trataba de una ruptura con los mejores términos posibles.

Con el paso del tiempo, Danny Frank reveló que la cubana le había sido infiel con dos de sus colegas, Salvador Zerboni y José Ron, perdonándole todo, sin embargo, al final se había desgastado su relación.

Pese a que, por ese entonces, la cubana no reveló muchos más detalles, ahora, ocho años después, soltó una tremenda acusación en contra de Danny Frank que, obviamente, no ha pasado desapercibida.

LA ACUSACIÓN DE LIVIA BRITO

En una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, Livia Brito habló de muchos temas de su carrera profesional en México y de sus mejores y peores experiencias de vida.

En ese sentido, la cubana tocó el tema de su larga relación con Danny Frank, por lo que recordó lo mal que la pasó en algunos aspectos de su romance, principalmente por los abusos sexuales que vivió.

“Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara”, fueron algunas de sus palabras.

Así mismo, la actriz contó que fue víctima de violencia física y psicológica. También dejó entrever que el cantante le había sido infiel en reiteradas oportunidades.

“Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo, lo que pasa es que yo a veces me callo muchas cosas. me decía: ‘tú no sirves para un cul*, tú no sabes cocinar, tú no sabes hacer esto, tú no sirves para nada’. Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte”, añadió.

¿QUIÉN ES DANNY FRANK?

Danny Frank nació un 3 de enero de 1981 en la ciudad de Cali en Colombia y desde muy pequeño fue influenciado en la música por sus padres, quienes en el popular barrio de Siloé escuchaban canciones de bolero, principalmente de la agrupación la Sonora Matancera.

Con todos esos recuerdos desde niño, un joven Danny Frank decidió que quería dedicarse a la música, así que integró diferentes bandas locales, pero sin suerte alguna porque su fama no lograría despuntar de la manera que él seguramente hubiera querido.

Sin embargo, toda su vida cambió cuando fue parte de la agrupación Yambaó, con la cual se dio el lujo de viajar en varias oportunidades, incluyendo México, país del que se enamoraría al punto de mudarse hasta allí por completo en el año 2005.

En el país azteca obtuvo mayores oportunidades en la música y ya no como parte de un grupo, sino como solista. Incluso, firmó con el sello Sony Music, que le ayudó a crecer como cantante hasta que en 2008 publicó su disco llamado “Nítido”.

En 2010 fue parte del álbum “Salsa de los grandes Vol. 1″ y dos años más tarde publicaría el disco “A mí manera”. En 2015, sin pensarlo, cantaría sus versiones de dos canciones de la Sonora Matancera.

Desde entonces, la carera de Danny Frank se posicionó en México, donde da recitales de salsa y boleros en diferentes auditorios del país, donde sus fanáticos suelen llenar sus presentaciones.

Sin embargo, ahora deberá luchar contra la polémica de sus supuestas agresiones en contra de Livia Brito.

