El 27 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Mundial de Globos 2022, torneo innovador que organizan el streamer Ibai Llanos y el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y que tiene como vigente campeón de la competencia al peruano Francesco de la Cruz. En la siguiente nota te enseñaremos quién es.

Este competencia, que surgió durante las emisiones de programas en Twitch de Llanos junto a Piqué, tuvo una inesperada popularidad en su primera temporada, motivo por el que la segunda entrega promete tener más adeptos: la gran mayoría desde la virtualidad.

El primer campeonato, que se realizó el 2021 en Vilaseca, Tarragona, España acabó con la proclamación como campeón de De la Cruz, un estudiante peruano que tomó su convocatoria al principio con una dosis de incredulidad “No podía creer que Piqué me escribió al interno de Twitter para participar”, relató esa vez.

¿QUIÉN ES FRANCESCO DE LA CRUZ, EL CAMPEÓN PERUANO DEL MUNDIAL DE GLOBOS?

Ahora con 19 años, y siendo un estudiante y trabajador a la vez, Francesco dios sus impresiones y por qué decidió representar al Perú a pesar de tener también la nacionalidad española .

Francesco de la Cruz (Foto: @balloonworldcup / Instagram)

“Yo tengo dos nacionalidades, española y peruana. Me dijeron que represente a España, pero Perú es de donde vengo, donde nací y es la tierra donde me gustaría estar. Le tengo mucho cariño a Huaral por todos los momentos que estuve aquí y me hace sentir contento”, le reveló De la Cruz a Infobae antes de volver a España tras una corta estadía en el Perú.

A pesar de ser el vigente monarca del torneo, el peruano no se fía pues asegura que “cada uno (competidor) tiene su forma de jugar y de ser. Hay algunos que vienen del atletismo, gente que viene del fútbol o baloncesto”.

Ibai Llanos y Gerard Piqué son los fundadores de este mundial de globos (Foto: @balloonworldcup / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA EL MUNDIAL DE GLOBOS?

Es el clásico juego que se practica muchas veces en casa: no dejar que el globo caiga mientras compites con otras personas a tu alrededor.

Para este año, el torneo se desarrollará el 27 de octubre, será transmitido en vivo por Twitch y la sede nuevamente será Tarragona. El 2021 hubo 32 participantes pertenecientes a países de Europa, América, Áfríca y Asia, algo que se repetirá con la presencia de hombres y mujeres de distintas nacionalidades.

En el caso de Latinoamérica, se hizo una convocatoria por Tiktok en colaboración con la música de Bizarrap.