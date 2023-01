A casi nada de celebrarse el Miss Universo, las candidatas de Latinoamérica y Europa ya comenzaron con los preparativos finales de cara al certamen más importante de todo el mundo de las pasarelas y la moda en general. No obstante, una representante tendrá que decirle adiós al evento que se realizará en Nueva Orleans. ¿Qué pasó exactamente? Aquí los detalles.

Las despedidas son tristes, y más aún sin haber iniciado el camino, sino pregúntenle a Jekaterina “Kate” Alexeeva, modelo y representante de Letonia para el Miss Universo 2022, quien confirmó su ausencia en la presente edición del certamen más mediático del mundo de la moda.

Y es que la modelo de 27 años dio positivo a covid19 y, siguiendo los protocolos de bioseguridad, fue eliminada del evento que se celebrara el próximo 14 de enero. Como era de esperarse, la comunidad letona se mostró asombrada por tal decisión, en especial, porque marcaba el regreso de Letonia a la cita de las pasarelas.

“Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID. Surgieron complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Dicho esto, desafortunadamente, me veo obligado a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer Estoy diciendo esto”, publicó Jekaterina Alexeeva vía Instagram.

¿QUIÉN ES KATE ALEXEEVA?

Pese a quedar fuera de la lucha por ser la mujer más bella del planeta, nadie puede poner en tela de juicio el profesionalismo de Kate. Además de ser modelo, también es miembro de Bacca Models International, una de las agencias y entidades más prestigiosas de todo Europa.

Su representación tuvo uno de sus picos más altos en 2019, año en que Kate disputó el Miss Grand International en Caracas, Venezuela. Si bien tal edición la ganó la venezolana Valentina Figuera, los flashes quedaron cautivados con la imagen de la letona y su espontaneidad ante el público.

Kate Alexeeva tiene 27 años y es una conocida influencer con más de 350 mil seguidores en Instagram (Foto:Kate Alexeeva / Instagram)

Vale decir que, tras el retiro de Alexeeva, la lista de representantes se redujo a 85. Además, la edición se realizará el próximo 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Moral, situado en Nueva Orleans, Estados Unidos.