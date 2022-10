La carrera hacia la presidencia de Argentina 2023 ya está en marcha y algunos políticos ha iniciado su camino como potenciales postulantes a la Casa Rosada. En ese contexto, el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció estar enamorado y en una relación con una funcionaria: Milagros Maylin. ¿Y quién es esta mujer hasta ahora poco conocida?

En una entrevista en LN+, el jefe de gobierno porteño fue consultado por el tema , el mismo que había venido siendo señalado como un argumento de campaña para su candidatura interna dentro del partido “Juntos por el cambio”.

Rodríguez Larreta no rehuyó a la interrogante de si estaba con pareja, luego de haberse separado de su esposa a finales de 2020, y confirmó que está “enamorado y feliz” con Milagros Maylin.

Postula en la interna de "Juntos por el cambio" para ser candidato a la presidencia de Argentina (Foto: La Nación)

¿QUIÉN ES MILAGROS MAYLIN, LA NOVIA DE HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA?

En la misma entrevista, Rodríguez Larreta -que a finales de octubre cumplirá 57 años- elogió a su nueva pareja.

“Me desestructura, me descontractura, nos reímos mucho, me hace reír... Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, dijo sobre Maylin, que actualmente tiene a cargo la Secretaría de Bienestar General del Gobierno de Buenos Aires.

¿Pero quién es Milagros Maylin? Maylin -de 36 años- es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral, magíster en Administración de Empresas en el IAE Business School y tiene dos posgrados, uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE. Vale precisar que comparte con Rodríguez Larreta el hinchaje por Racing.

Gusta del fútbol y es hincha de Racing de Avellaneda (Foto: Milagros Maylin / Instagram)

Según informaron en el Gobierno porteño, a principios de 2016, Maylin ingresó a la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y quedó a cargo de la Dirección General de Tecnología y Ciudad Amigable.

Durante el arranque de la pandemia, Maylin coordinó el operativo DetectAR en Barrios Vulnerables, la vacunación antigripal 2020, los estudios de Seroprevalencia y el programa Mayores Cuidados, entre otros proyectos. Desde agosto de 2021, quedó a cargo de la Secretaría de Bienestar Integral, que depende del Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós.

Es promotora de campañas y activista (Foto: Milagros Maylin / Instagram)

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA Y SU NUEVA CHANCE EN EL AMOR

En los últimos meses de 2020, en medio de la pandemia, Rodríguez Larreta tomó la decisión de separarse de Bárbara Diez, con quien estuvo casado 20 años y tienen tres hijas: Manuela, Paloma y Serena . Desde entonces, el jefe de Gobierno vive en un departamento en Palermo, Buenos Aires.

“He mantenido un bajísimo perfil, soy muy cuidadoso, muy prudente, de mantener un perfil muy bajo en lo personal, básicamente para cuidar a mis hijas. Sabiendo que por el rol que tengo todo lo que hago es público”, expresó en la misma entrevista con LN+. No obstante, ello no ha sido impedimento para que vuelva a enamorarse. “Me hace muy bien estoy contento”, añadió sobre su nuevo amor, Milagros.