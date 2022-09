Javier “Chicharito” Hernández volvió a ser noticia en la MLS y las redes sociales a raíz de una desopilante acción en un partido de la liga estadounidense. El goleador y capitán de Los Angeles Galaxy simuló una agresión del rival pero de una forma totalmente exagerada, hecho que recorrió todo el mundo, por lo que las bromas al respecto no se hicieron esperar. Incluso algunos lo vacilaron con el hecho de haber terminado hace no mucho con su esposa, la modelo Sarah Kohan.

El delantero mexicano de 34 años casi siempre es blanco de los cuestionamientos y críticas. Así que esta actitud ante los defensores del Toronto FC no fue la excepción para que el ex Real Madrid vuelva a estar en boca de todos en redes.

Michael Bradley, Chris Camavinga y Richie Laryea se acercaron a reclamarle por un gesto anterior del azteca de 34 años. Entre pellizcos y tomadas de brazos, los tres buscaron que este les haga caso, pero “Chicharito” optó por simular que había sufrido una real agresión .

¿QUIÉN ES SARAH KOHAN, LA EXESPOSA DE “CHICHARITO”?

Los internautas no perdieron el tiempo y le crearon una serie de memes, al mismo tiempo que bromearon con el exagerado dramatismo que efectuó. Incluso algunos deslizaron que ese habría sido el motivo de su ruptura con la modela Sarah Kohen, su hoy exesposa y madre de sus dos hijos.

Sarah, oriunda de Australia, se dedica al modelaje desde antes de los 20 años y cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos . Actualmente, con 28 años y dos hijos, Noah y Nala -los dos fruto de su matrimonio (2019) con Javier Hernández-, está enfocada de lleno al oficio anteriormente mencionado y a ser influencer.

Sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram así lo confirman. En esta red social también muestra imágenes de sus pequeños y de sus distintos viajes. Gracias al modelaje ha podido visitar lugares como las Bahamas, Hawái, Islas Cook, Tailandia, Maui, Bora Bora, y países en Sudamérica, Europa, entre otros.

Vale recordar que a mediados del 2021, Sarah y “Chicharito” se separaron y a los meses Hernández reconoció su responsabilidad en este fracaso matrimonial. “No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, expresó el “9″ en una entrevista con la web The Ringer.

LOS MEMES POR LA ACTUACIÓN DE “CHICHARITO” HERNÁNDEZ TRAS SER PELLIZCADO

La actuación de Hernández después de haber sido pellizcado suavemente por algunos rivales en la MLS dio la vuelta al planeta y los memes dijeron presente. Te dejamos a continuación alguno de los más divertidos.

