El último 24 de mayo, Raphy Pina, productor musical de amplia trayectoria, que ha trabajado con reggaetoneros como Daddy Yankee, Tony Dize, Arcángel, Plan B, R.K.M & Ken-Y y su propia novia Natti Natasha, fue condenado a 41 meses de prisión efectiva por posesión ilegal de armas de fuego. El empresario portorriqueño de 41 años fue hallado culpable de este delito en diciembre del 2021 pero la lectura de sentencia se había aplazado por diversos motivos, algunos administrativos y otros de fuerza mayor.

La pareja de Natti Natasha -desde enero de 2021- ya había tenido problemas con la ley de Puerto Rico debido a un presunto fraude y lavado de dinero. Por ese delito en 2012 fue acusado por el Servicio de Impuestos Internos y posteriormente condenado a prisión por un breve tiempo.

Este antecedente penitenciario terminó siendo catastrófico para el padre de cuatro hijos -su última hija es fruto de su relación Natasha-, pues la posesión ilegal de armas en exconvictos termina siendo un delito más grave aún. El hallazgo de las armas ocurrió en abril de 2020, cuando agentes del FBI en Puerto Rico registraron una casa desocupada del manager de artistas, en Caguas, municipio vecino a San Juan, la capital del país caribeño.

El productor y la cantante en el Día de la Madre 2022, el segundo domingo de mayo (Foto: Natti Natasha / Instagram)

¿QUÉ DIJO RAPHY PINA ANTES DE SER ENCARCELADO?

El mismo 24 de mayo por la mañana, Pina junto a sus hijos, su novia Natasha, su madre y su círculo más íntimo pasaron un momento entre ellos a modo de despedida. Al mismo tiempo el que también fuese productor de Nicky Jam utilizó por última vez sus redes sociales para anunciar que se entregaría voluntariamente a las autoridades y se despedía de sus seguidores.

Ya en el juzgado y antes de entregarse, Pina diálogo brevemente con la prensa que se apostó en gran número. “Hoy me voy a prisión, pero voy a volver”, expresó a la vez que indicó que Pina Records seguirá produciendo música pues “tengo un equipo de trabajo. Voy a reorganizar todo”.

De igual manera, y siempre de la mano de Natasha, Raphy aseveró que “hoy me voy a prisión, pero voy a volver”, y enseguida agregó: “voy a pelear por mis derechos”. No obstante, en otro momento reconoció sentirse golpeado por la condena -41 meses de cárcel efectiva más 3 años y 5 meses en libertad supervisada, además de pagar una multa de 150 mil dólares-, ya que si bien “siempre en mi mente sabía que me iban a castigar, no esperaba la cárcel; sí esperaba un buen castigo, pero no este”.

EL EMOTIVO PEDIDO DE PINA A SUS SEGUIDORES ANTES DE ENTRAR A PRISIÓN

Raphy Pina consiguió una licencia del juez por unas horas más ese mismo 24 de mayo para despedirse de su última hija, la única que es menor de edad, pero antes de ir a su encuentro le hizo una invocación a sus seguidores, de quienes ya se había despedido en Instagram con el siguiente post: “¡Los quiero mucho! Nos vemos pronto. ¡Gracias por sus oraciones!”.

Pina se dirigió a sus simpatizantes a través de los micros de la prensa y les pidió que “que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas y que sepan que yo voy para adelante”.