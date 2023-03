Los fanáticos de Rebecca Jones siguen pendientes de su estado de salud, pues ha dado varios sustos. A finales de 2017, la actriz de telenovelas fue diagnosticada con cáncer de ovario y, desde entonces, ha estado luchando. Ahora parece estar lo suficientemente bien como para estrenar una nueva película, “Nada que ver”. Aunque su ausencia en la premier volvió a levantar interrogantes.

Después de que la intérprete de melodramas como “Para volver a amar” y “¿Quién mató a Sara?” se enterara de la enfermedad que tenía, pasó un largo periodo de operaciones y tratamiento en quimioterapia, pues estaba en una etapa avanzada del cáncer.

Pese al estadio, su excelente condición física le permitió superarlo, aunque eso la ha vuelto vulnerable a otra clase de infecciones. Por ello, en noviembre de 2022, volvió a ser hospitalizada, pero esta vez por una una deficiencia pulmonar y una neumonía.

Poco antes de este cuadro, ella había grabado la cinta que ahora se estrena, pero de la cual se ausentó en la premier.

Rebecca Jones junto a sus compañeros de reparto de “Nada que ver” (Foto: Rebecca Jones / Instagram)

¿POR QUÉ REBECCA JONES NO ESTUVO EN EL ESTRENO DE SU NUEVA PELÍCULA?

Rebecca Jones decidió aclarar las especulaciones sobre su estado de salud y aseveró que se encuentra muy bien. Además, los doctores fueron quienes recomendaron su partida del hospital.

“Yo voy mejorando, de hecho, ya estoy en salud perfecta, porque estoy en medicina alterna. Ya me dieron de alta y los doctores están muy contentos”, explicó en una entrevista con Javier Poza.

Con referente a su ausencia en la premier de “Nada que ver”, clarificó que el motivo no era su salud, sino las críticas que había recibido poco tiempo antes debido a su apariencia física.

“Yo no quise ir a la premiere grande, que fue dos días antes porque algunos medios me atacan muchísimo y que triste que tenga que decir esto. Hay algunos medios que dicen ‘Rebecca está enferma’, no sé, celebran que ellos han dicho que yo tuve cáncer desde febrero del 2018″, agregó.