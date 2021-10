René Pérez Joglar, más conocido como Residente, utilizó sus redes sociales para responderle a J Balvin, con quien ha mantenido diversos enfrentamientos en los últimos días debido a los Latin Grammy.

El artista puertorriqueño había comparado al intérprete de “In Da Getto” con un carrito de hot dogs. “A mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante”, sostuvo en uno de sus comentarios.

Aunque J Balvin respondió que respetaba su opinión, su padre salió al frente para burlarse de la crítica de residente: “No acoses a un genio que, al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decía Peter Drucker. Buena esa Josecito”.

Residente descarga su artillería:

El boricua grabó un nuevo video explicando las razones por las que considera que J Balvin no es una buena persona, y por qué tuvo que borrar el primer video donde comparaba su música con un carrito de hot dog.

“Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cab***. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes”, cuestionó.

“También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cab***. Terminaste llamando a todo el mundo pa’ que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes “Respeto tu opinión”., ¿Qué más falso que escribirme una pendej*** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, arremetió Residente.

Asimismo, recordó que ambos habían acordado eliminar sus publicaciones y que al final de su conversación quedaron en no volver a hablar del asunto, sin embargo, el colombiano habría roto su palabra.

