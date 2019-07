El Rey León: Conoce a Carlos Rivera, el cantante que hace la voz en español de 'Simba' | ENTREVISTA

Ya faltan pocos días para el estreno del live action de 'El Rey León' en el Perú. Para conocer más detalles de lo que será esta nueva versión del clásico de Disney , Trome conversó con Carlos Rivera, quien hace la voz en español para Latinoamérica de 'Simba'. ¡Aquí los detalles!



Carlos Rivera ya había interpretado al personaje 'Simba' en la obra musical 'El Rey León', primero en España en el 2011, y luego en México, en 2015, sumando más de 1,000 funciones en ambos países y alcanzando casi 1 millón y medio de espectadores.

Cumpliendo su 'ciclo sin fin', Carlos Rivera asume un nuevo reto ahora en la pantalla grande. El también actor reveló algunos sus experiencias de su participación en esta nueva versión que llega a los cines este jueves 18 de julio.

El Rey león es una obra que te ha acompañado a lo largo de tu vida...



"Significa muchas cosas, es mi película favorita. En mi carrera, gané el concurso 'La Academia' con una canción de 'El Rey León' por eso digo que es mi amuleto de la suerte. Cada vez que aparece en mi vida, algo bueno pasa. Hace ocho años, personifique a Simba en el teatro. Por eso es increíble encarnar a un personaje que hoy forma parte de mi vida, de mi espíritu, de mi historia. Me toca inmortalizar a un personaje que se quedará para toda la vida en este proyecto"

Es muy diferente doblar a un personaje de carne y hueso que a un personaje elaborado por computadora ¿Que exigencias trajo?



Eso me traía loco. Yo ya había hecho un doblaje en 'Coco' pero esta vez es impactante ver a un león hablando con tu voz. Esta versión emociona un poco más que la primera. El dibujo animado está muy apegado a expresiones humanas para matizar lo que ocurre en la película. Esta vez, lo que resalta son las emociones de los animales, conmueve tremendamente ver esas miradas, esos suspiros, respiros del animal. Es un regalo saber que mi vida se queda ahí para siempre.

Así sonará Hakuna Matata en la película live action de "EL Rey León". (Foto: Captura) Así sonará Hakuna Matata en la película live action de "EL Rey León". (Foto: Captura)

Existe también una preocupación por una parte de los fans que tienen miedo que con el live-action se pierda ese 'espíritu' que tiene la versión animada.



Si hay alguien fan y que conoce la historia muy bien, soy yo. Uno de los más temerosos era yo mismo, el saber que iban a hacer con una historia, no quería decepcionarme. Ahora te puedo decir que vi la pelicula completa y fue impresionante. Me emocioné, lloré tantas veces en tantos momentos. Me parece acertadísimo que hayan hecho una versión mucho más realista. La expresión de los animales es increíble. Los cambios que se tuvieron que hacer fueron necesarios. Es necesario también para las nuevas generaciones que sepan hasta dónde puede llegar la tecnología.

Trabajar nuevamente con Fela Domínguez, quien hace la voz de Nala, ¿hizo que sea más fácil?



Con ella, ahora que me pasa como con Simba, es como un reencuentro. La versión de 'Esta noche es para amar', es un acople perfecto. Me encanta que sea ella quien lo haga. Ahora ella está en España personificando a 'Nala' en el teatro. Al igual que yo tengo con 'El Rey León' un 'ciclo sin fin', ahora ella también lo vive.

¿Crees que tu 'ciclo sin fin' es realmente así? ¿Tienes una deuda pendiente con 'Simba'?



Yo he hecho tantas veces el personaje y creía que mi ciclo se cerraba con el teatro en México y España. Ahora creo que, más que una decisión mía, sigue siendo el misterio del propio proyecto que se vuelva a aparecer en mi vida. Seré muy feliz si eso sucede. Hacer la voz en el cine, supera cualquier sueño que pude tener.

EL DATO: En la versión original, en inglés, el actor Donald Glover se encarga de poner la voz a 'Simba', mientras que Beyoncé le da vida a 'Nala'.