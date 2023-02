Rihanna fue la responsable de poner la cuota musical en el Super Bowl 2023 y cantó sus mejores éxitos en el medio tiempo del evento deportivo. Como parte de su show, la cadena FOX puso a una intérprete de lengua de señas, quien se robó las miradas de los espectadores por sus efusivos pasos de baile.

Los usuarios recurrieron a las redes sociales para llenar de halagos a la intérprete de lengua de señas por su buen desenvolvimiento y desempeño.

“Podemos por favor hacer mención de la intérprete de lengua de señas. Ella lo vivía. Lo dio todo y la amo por eso” , escribió una cibernauta en redes.

Mientras que otros cibernautas señalaron que la intérprete de lengua de señas bailó mejor que la propia Rihanna.

“La intérprete de lengua de señas le metió más producción que Rihanna al #HalftimeShow”, fue el comentario de un usuario de Twitter.

No se para que lado mirar!!! 🤪 #RihannaSuperBowl el show se lo llevo la intérprete de lengua de señas!! pic.twitter.com/yTy7tZqPRv — elvira (@sweetladyeli) February 13, 2023

Otros tuiteros salieron en defensa de Rihanna y recalcaron que la cantante de 34 años salió a escena con su avanzado embarazo.

RIHANNA MOSTRÓ AVANZADO EMBARAZO EN EL SUPER BOWL

La cantante Rihanna fue la responsable de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, donde los Philadelphia Eagles se enfrentaron a los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos.

La cantante barbadense de 34 años abrió su show con la canción “Bitch Better Have My Money”. Con el pasar de los segundos, los fans de Rihanna notaron su pancita de embarazada e invadieron las redes sociales con distintas reacciones.

