Fue uno de los momentos más esperados del Super Bowl 2023. La performance de Rihanna, quien anunció su segundo embarazo durante su show, fue vista por millones de personas alrededor del mundo. Precisamente su accionar fue bastante comentado en redes sociales, donde los memes y comparaciones estuvieron a la orden del día.

La artista, oriuna de Barbados, deleitó a sus fans y curiosos con sus mejores temas, incluyendo “Umbrella”, “Diamonds” y “Work”, todas intepretadas sobre plataformas suspendidas en el aire.

No obstante, hubo quienes cuestionaron algunos detalles de la presentación. En especial porque le encontraron cierto parecido con un famoso videojuego.

Rihanna durante su performance en el show del medio tiempo del Super Bowl LVII (Foto: AFP)

LAS SIMILITUDES DEL SHOW DE RIHANNA EN EL SUPER BOWL 2023 CON EL JUEGO “SUPER SMASH BROS”

Muchos usuarios involucrados en el mundo “gaming” coincidieron en que la presentación fue muy similar al escenario de “Super Smash Bros”. Este clásico presenta divertidas batallas protagonizada por personajes famosos de Nintendo, como Fox (Star Fox), Link (The Legend of Zelda), Kirby (Kirby), Samus Aran (Metroid), Pikachu (Pokémon) o Mario (Super Mario), el cual por cierto tendrá una adaptación cinematográfica con las voces de Anya Taylor-Joy y Chris Pratt.

Dentro del juego hay un escenario donde los personajes se enfrentan en plataformas suspendidas, muy similar al show de medio tiempo de Rihanna.

Decenas de usuarios en Twitter han compartido imágenes haciendo la comparación y no se puede negar que son muy similares. Por ahora la propia artista no ha hecho declaración alguna al respecto.

LA RAZÓN POR LA QUE RIHANNA NO CANTÓ SUS CANCIONES MÁS FAMOSAS EN EL SUPER BOWL 2023

De otro lado, gran parte de sus fans le han reclamado -en redes- el haber omitido algunos de sus más grandes clásicos, siendo tres canciones en particular las más esperadas y que nunca llegaron: Love On The Brain, Stay y Don’t Stop The Music.

Conoce AQUÍ la razón que la misma Rihanna brindó días antes en conferencia de prensa.