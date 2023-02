Fue la gran estrella del show del mediotiempo, en gran parte por la noticia que le reveló a todo el mundo: Rihanna se encuentra embarazada de su segunda bebé. No obstante, hubo otra novedad que llamó la atención: el repertorio musical que ofreció la natural de Barbados. Algunas de sus icónicas canciones no formaron parte del Super Bowl 2023 y aquí la razón de sus ausencias.

La cantautora de 34 años es pareja del rapero A$AP Rocky, con quien está desde 2020. Con el también músico tiene ya un hijo en común, cuyo nombre la pareja aún no ha hecho público y nació en mayo de 2022 .

Sin embargo, Rihanna ya ha decidio ampliar su familia y en el “Super Tazón” confirmó lo que había revelado en la conferencia de prensa previa -realizada el pasado 9 de febrero-: “Estoy pensando en traer a alguien... No estoy segura, ya veremos”. Todo el mundo creyó que se refería a un artista invitado, pero se trataba de su segundo bebé.

Rihanna dejó ver su viente abultado en el Super Bowl LVII (Foto: AFP)

LA RAZÓN POR LA QUE RIHANNA NO CANTÓ SUS CANCIONES MÁS FAMOSAS EN EL SUPER BOWL 2023

Gran parte de sus fans le han reclamado -en redes- el haber omitido algunos de sus más grandes clásicos, siendo tres canciones en particular las más esperadas y que nunca llegaron: Love On The Brain, Stay y Don’t Stop The Music.

“Será una celebración a mi catálogo, es difícil celebrar 17 años de carrera en aproximadamente 13 minutos. Actualmente hay 39 versiones distintas del setlist”, expresó Rihanna en su comparecencia ante los medios antes señalada.

Sin embargo, la gran mayoría de canciones que se especulaba que iban a ser interpretadas en vivo desde el escenario gigante en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, resultaron ser ciertas.

LISTA DE CANCIONES QUE INTERPRETÓ RIHANNA EN EL SUPER BOWL 2023

El setlist final resultó ser el siguiente:

-Bitch Better Have My Money

-Where Have You Been

-Only Girl (In the World)

-We Found Love

-Rude Boy

-Work

-Wild Thoughts

-Pour It Up

-All of the Lights

-Run This Town

-Umbrella

-Diamonds