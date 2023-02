Es una de las personalidades de la industria musical de mayor alcance en la actualidad, por lo que lo que haga o deje de hacer es noticia. Rosalía, la cantautora de música urbana, volvió a llamar la atención de sus millones de fans y curiosos en redes sociales. Esta vez con una imagen que bien puede ser censurada por la plataforma de Instagram.

La artista, natural de Barcelona, España, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años y su reciente premiación en los Latin Grammy 2023 lo ha dejado en evidencia .

Más allá de ello, la popular “Motomami” no se duerme en sus laureles y sigue trabajando. Por eso mismo es recurrente verla en diferentes partes del mundo. No obstante, eso no es impedimento para que comparta pensamientos e imágenes con sus seguidores.

LA FOTO DE ROSALÍA QUE PODRÍA SER CENSURADA POR INSTAGRAM

La intérprete de “Despechá” cuenta con más de 23 millones de seguidores en Instagram, red social en donde publica videos, fotos, stories y reels con frecuencia.

Así, el último domingo 12 de febrero subió un compilado de imágenes durante su estadía en Nueva York bajo la leyenda: “En verdad los domingos son mi dia fav”.

Las imágenes son un tanto random pero la que más llama la atención es la que sale haciendo una especie de topless con una tanga estilo “nude”.

La imagen que ha sido muy comentada en redes (Foto: Rosalía / Instagram)

ASÍ CELEBRÓ ROSALÍA TRAS GANAR UN LATIN GRAMMY

El domingo 5 de febrero, Rosalía obtuvo el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo.

Ella no estuvo presente en la entrega de esos reconocimientos pero de inmediato publicó en Instagram unas imágenes que la muestran saludando a sus fans, para después expresar su asombro: “MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEE??”.