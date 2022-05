El mes pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol compartió su denuncia contra el productor Luis de Llano, con quien mantuvo una relación cuando ella era menor de edad. Por ello, ante el anuncio de la realización de la serie sobre Timbiriche, la banda a la que perteneció, hizo un pedido expreso a los productores.

MÁS INFORMACIÓN: Luis de Llano y su comunicado para rechazar acusaciones en su contra

La actriz de ahora 51 años ingresó a la agrupación infantil a inicios de los 80′s. En ese entonces, los otros miembros eran Paulina Rubio, Mariana Garza, Benny Ibarra, Alix Bauer y Diego Schoening.

Timbiriche, la competencia mexicana de Parchís creada por Televisa, fue un éxito durante toda una década. Interpretaron canciones que despiertan nostalgia hasta el momento como “La vida es mejor cantando”, “Hoy tengo que decirte papá” y “Noches de verano”.

En 1986, Sasha Sokol, quien en ese entonces tenía casi 16 años, dejó la banda y se fue a Estados Unidos. Todos pensaron que fue para estudiar actuación, pero la cantante confesó que la decisión se tomó luego de que su madre se enterara de la relación que mantenía con Luis de Llano, que en ese entonces tenía 39.

Por ello, luego de que se confirmará que se iba a realizar la serie de Timbiriche, la actriz de “El premio mayor”, dio declaraciones a la prensa.

EL PEDIDO QUE LE HIZO A LOS PRODUCTORES DE LA BIOSERIE

Sasha Sokol finalmente habló con los medios luego de sus declaraciones de inicios de Marzo. Dijo que esperaba que a raíz que los hechos han salido a la luz, espera que la serie no pretenda lucrar con la dura situación por la que pasó.

“Se ha hablado de eso durante muchísimos años, pero todavía no hay nada concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa por que esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar”, comentó a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

En su momento, el tema fue normalizado por las televisoras y diversos medios de comunicación. Actualmente, una relación así sería fácilmente identificada como abuso e, incluso, pedofilia. Por ello, la intérprete de “Después de la función” dijo que de haber sido diferente la reacción mediática, la historia no hubiera terminado igual.

“Si los medios no hubieran normalizado lo qué pasó tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo. No lo es”, expresó

POR QUÉ DECIDIÓ ALZAR LA VOZ

Sasha también contó a la prensa que la razón por la que decidió hacer la denuncia pública fue porque no quería que otras personas pasen por lo mismo que ella y, de haberlo hecho, no tengan miedo a hablar.

“Si algo de paz tiene compartir algo tan doloroso es precisamente eso ayudar a otros, o motivar a otros para que alcen la voz”

Asimismo, debido a lo delicado de los eventos, pidió que la conversación se trate de la forma correcta.

“Es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas. Así que en nombre de los niños y niñas que están siendo o que han sido víctimas de abuso, yo les pido con enorme cariño, que elevemos el nivel de la conversación”.

¿HARÁ UNA DENUNCIA PENAL?

La actriz y cantante también respondió a las interrogantes de la reportera sobre si presentaría una demanda legal contra Luis de Llano. La respuesta fue negativa.

“El día que denuncie se van a enterar”, aseguró.