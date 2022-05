El escándalo de los Adame parece ser otro miembro más de ésta familia. Se trata de un tema de uno de los hijos de Alfredo, quien tuvo que admitir que dio dinero a cambio de no publicar fotos íntimas en las redes sociales. El hecho ocurrió hace 5 o 6 años. ¿De qué se trata?

Y es que tras la polémica suscitada entorno a Alfredo Adame y sus hijos, otro acontecimiento volvió a alborotar las redes sociales y el mundo del internet. De acuerdo a Sebastián, hace años fue víctima de extorsión por parte de extraños, quienes lograron sacarle cerca de tres mil pesos para no difundir imágenes comprometedoras.

“Ya la última vez que mandé una nude hace mucho me costó tres mil pesos, entonces no vale la pena”, señaló Sebastián Adame ante las cámaras de Edén Dorantes.

En ese sentido, el hijo del conductor añadió que veía a las casas virtuales de citas como una opción fiable para hallar pareja y, posteriormente, el amor. No obstante, se arrepintió de inmediato cuando el usuario con el que se mensajeaba lo extorsionó con publicar imágenes suyas.

“Me extorsionaron porque pues sí pagué el dinero para que no saliera la foto... No me he vuelto a tomar nada porque no me voy a arriesgar otra vez al mismo chistecito”, sentenció.

LISTO PARA EL REENCUENTRO CON SU PAPÁ

Como todos sabemos, el hijo de Alfredo reluce con orgullo su orientación sexual en las diversas plataformas sociales, motivo por el cual viene fomentando la marcha del Orgullo LGBTQ*+ en su Instagram, la cual se llevará a cabo el próximo 25 de junio.

En ésta caminata, vale recordar, estará acompañado de su mamá, Mary Paz Banquells, y su padre, Alfredo, con quien tuvo una época de distanciamiento y discusiones durante años.