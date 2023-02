‘Sex Education’ es una de las series más aclamadas de Netlfix y muchos aguardan por el estreno de su temporada 4. No obstante, una mala noticia ha sorprendido a sus fanáticos luego de que Emma Mackey, quien interpreta a Maeve, sorprendió a todos al anunciar que no continuará en la producción.

Durante una entrevista, Mackey adelantó que ya no continuará como una de las protagonistas de la serie en caso sea renovada para la emisión de una quinta temporada, lo cual significará una sensible baja para la historia.

“¿Temporada 5? ¡Acabé la cuarta la semana pasada! No, no creo que esté en la temporada 5. He dicho adiós a Maeve”, aseguró al medio Radio Times.

Hay que recordar que la actriz ya había dicho que no tendría un rol protagónico para la temporada 4 de ‘Sex Education’. La inclusión de nuevos personajes y su ocupada agenda provocaro que tenga una participación “más esporádica”.

Emma Mackey se despide de su rol como Maeve en Sex Education. (Foto: Netflix)

Cabe rememorar que Mackey cuenta con diferentes proyectos que complican sus tiempos para filmar con ‘Sex Education’. Ha descatado con Muerte en el Nilo y Emily, y ahora se prepara para el estreno de Barbie, la esperada cinta sobre la popular muñeca y que tendrá a Margot Robbie como protagonista.

¿Cuáles serán las bajas en el reparto de ‘Sex Education’?

Simone Ashley, actriz que interpretó a Olivia Hannan, dio a conocer que no seguirá en la cuarta temporada de “Sex Education”, ello debido a que le dedicará mayor frecuencia de tiempo a su papel en The Bridgerton. Además, tampoco estarán presentes Patricia Allison y Tanya Reynolds, quienes interpretan a Ola y Lily.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de ‘Sex Education’?

Netflix confirmó que la cuarta temporada de ‘Sex Education’ será lanzada en su plataforma de streaming este 2023, aunque no precisaron aún la fecha exacta de su estreno.

