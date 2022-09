No cabe duda que este 2022 es de la música latina. La principal plataforma de música y podcast en el mundo, Spotify, lanzó su ranking de las 20 canciones más escuchadas en lo que va del verano 2022 -tomando como referencia la estación veraniega en el hemisferio norte del planeta- y los artistas latinoamericanos siguen dando la hora, con Bad Bunny, Karol G y Shakira como principales abanderados.

La coronación de Bad Bunny al artista del año en los MTV Music Video Awards 2022 -suscitada el pasado domingo 28 de agosto- ya había sido una gran muestra de que la música latina, específicamente la urbana, ha ido ganando terreno en el ambiente de habla inglesa.

No en vano, el cantautor portorriqueño -quien no estuvo presente en la ceremonia por andar de gira- se convirtió en el primer artista de habla castellana que gana el mencionado galardón de MTV.

BAD BUNNY, LA ESTRELLA DEL TOP 5 DEL VERANO DE SPOTIFY MUNDIAL

Spotify lanzó su lista de canciones de verano de 2022 el miércoles 31 de agosto, que muestra las 20 canciones principales que los oyentes repitieron entre el 29 de mayo y el 29 de agosto , tanto en los EEUU como en todo el mundo, y allí, en el Top 5, el “Conejo Malo” dijo presente y con fuerza.

Si bien Harry Styles lidera el ranking con su hit “As it was”, el intérprete boricua aparece en dos posiciones dentro de los primeros cinco. El segundo lugar corresponde a la canción de arte pop de 1985 de Bush que se convirtió en el himno de “Stranger things”: “Running up that hill (A deal with God)”. Este mismo tema fue la canción del verano número 1 en la misma plataforma de streaming pero solo en los EEUU.

En la tercera casilla, aparece la primera canción de Bad Bunny. “Me Porto Bonito”, en colaboración con Chencho Corleone. Un puesto abajo se encuentra “Tití me preguntó”. Cierra el Top 5, “Glimpse of us” de Joji.

KAROL G Y SHAKIRA, PRESENTES EN EL RANKING DEL VERANO DE SPOTIFY MUNDIAL

Además, de Bad Bunny, los otros representantes de la canción en español son Karol G y Shakira. Ambas colombianas se encuentran en el Top 20 con sus más recientes temas. “La Bichota” con “Provenza” y la ahora expareja de Gerard Piqué con “Te felicito”.

Un dato no menor es que de las 20 más escuchadas en Spotify alrededor de todo el globo, la mitad son sencillos en castellano . A continuación la lista completa.