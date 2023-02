No hay día que la prensa española no deje de hablar de Shakira y Gerard Piqué. Y es que por más que ya no son pareja hace meses, las pullas y rumores no dejan de trascender. En esta ocasión, medios catalanes dieron a conocer que había un hábito de la cantautora colombiana, propio de la tradición de sus orígenes, que disgustaba al exfutbolista del Barcelona.

El 2023 comenzó con diversos “ataques” entre ambos . La canción que lanzó la barranquillera en colaboración con Bizarrap -en donde alude directamente al ibérico y su nueva novia, Clara Chía Martí- tuvo respuesta por parte del también empresario.

Gerard Piqué se refirió de forma irónica a la canción de su examada y hace poco publicó su primera foto con su enamorada, un gesto que ha sido asumido como una forma de decir que está feliz, la quiere y no tiene temor de demostrarlo al mundo.

¿CÓMO CELEBRARON SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ SUS CUMPLEAÑOS?

Curiosidades de la vida, ambos cumplen años el mismo día. Así, Shakira y Gerard Piqué festejaron sus cumpleaños 46 y 36, respectivamente, el pasado 2 de febrero.

Cada uno con su círculo más íntimo, pero a través de redes las comparaciones -sobre todo por parte de los fans- no se hicieron esperar.

Mientras la sudamericana tuvo una fiesta íntima en su residencia de Barcelona, a donde se acercaron decenas de seguidores con quienes al final la intérprete terminó tomándose fotos, y fue felicitada por varias celebridades en las redes, el español solo hizo una escueta publicación por su propio onomástico.

Al final, la colombiana salió de su casa y se acercó a sus seguidores que aplaudieron su gesto (Foto: G3)

EL HÁBITO DE SHAKIRA QUE MOLESTABA A GERARD PIQUÉ

Recientemente, se conocieron nuevos rumores sobre lo que a Gerard Piqué no le gusta de la madre de sus 2 hijos. Al parecer al dueño de Kosmos le incomodaba que la celeb deambule descalza por la casa.

Respecto a esto, algunos medios de la prensa rosa han hecho eco de una entrevista pasada en la que “Shak” habla sobre el caminar descalza: “Eso me recuerda mis orígenes, de donde vengo. Barranquilla es una ciudad de la costa Atlántica de Colombia, mi país. Es el Caribe puro y duro y ahí andamos descalzos. O al menos yo sí lo hacía”.