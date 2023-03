Shakira encabeza la lista de tendencias en redes sociales de los primeros meses de 2023 tras sus éxitos musicales y ofrecer una entrevista para el noticiero mexicano ‘En Punto’, para el que habló por primera vez sobre su ruptura con Gerard Piqué.

Lo llamativo de la conversación es que la colombiana dejó varias frases candentes que lo que significó su separación del exfutbolista, sus mencionadas infidelidades y las lecciones que sacó de esta amarga experiencia amorosa.

Shakira y Gerard Piqué durante uno de los momentos felices de su relación (Foto: AFP)

¿CUÁLES FUERON LAS DESGARRADORAS CONFESIONES DE SHAKIRA SOBRE SU SEPARACIÓN DE GERARD PIQUÉ?

En la charla que Shakira tuvo con Enrique Acevedo comenzó citando una contundente frase de Madeleine Albright, otrora Secretaria de Estado de Estados Unidos: “Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Shakira también se refirió a la letra de sus canciones y admitió que la separación de Piqué la hizo notar que tenía una gran dependencia de sus parejas. Es por ello que ahora está fortalecida y se sostiene a sí misma.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo confesarlo, he sido una enamorada del amor, pero creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida”, afirmó Shakira.

La colombiana también confesó que la separación con Piqué le dejó un gran duelo del que fue le fue difícil zafarse, pero que sus hijos fueron el soporte para “volver a sentirme completa y más fuerte que una leona”.

¿POR QUÉ SHAKIRA CONSIDERA TAN ESPECIAL LA CANCIÓN JUNTO A BIZARRAP?

Shakira también habló sobre su canción ‘Music Sessions #53′ junto al productor Bizarrap y lo consideró fundamental para superar el duelo amoroso que tenía, pues le permitió expresar todos los sentimientos que tenía en ese momento. Es por ello que se mostró agradecida con el argentino, con quien uno de sus hijos le recomendó trabajar.

“Sí que fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanación, para mi proceso de recuperación, creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido oportunidad de hacer esa canción, la posibilidad de expresarme y de pensar en el dolor”, afirmó.

Finalmente, reconoció el respaldo que el público le brindó en todos los meses complicados que le tocó vivir por la ruptura.

“Me he sentido realmente apoyara por mi público de una manera que jamás esperé, no pensé que fueran tan clave para mí, me ayudaron a levantarme cuando estaba en el piso, estuve un buen rato en el piso, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir ‘estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay’”, finalizó.