La separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar en el panorama mediático debido a la ola de rumores que giran en torno a su separación. De hecho, una de las especulaciones más polémicas entre el deportista y la cantante sería que el 3 del Barcelona habría engañado a la intérprete de “Antología” con Clara Chía, su actual novia.

El fin del romance entre Piqué y Shakira ha logrado ser tendencia durante este fin de semana luego de que un nuevo hecho sobre su ruptura saliera a la luz. Resulta que un famoso periodista español plantó una gran interrogante respecto a los rumores de separación entre ambos.

Durante la emisión de “El Nacional.cat”, el comunicador salió en defensa del defensor catalán, argumentando que, hasta la fecha, es el único de los dos que no ha hablado sobre el fin de su romance con la madre de sus hijos.

Gerard Piqué y Shakira durante un partido por la Copa Davis de 2019 en New York (Foto: AFP)

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán”, sostuvo Basté.

¿SHAKIRA LE FUE A INFIEL A PIQUÉ?

Sin embargo, la bomba del comunicador se dio al rato de la transmisión del programa, soltando una indirecta para la barranquillera, dejando la puerta abierta sobre una presunta infidelidad de la cantante. “Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”.

La versión del periodista es que la cantante habría 'sacado los pies del plato' durante su relación (Foto: AFP)

Como recordamos, este nuevo rumor no ha sido ni desmentido ni afirmado por ninguno de los dos luego de su separación el pasado 2 de junio de 2022, fecha en la que oficializaron su ruptura tras 12 años de relación.