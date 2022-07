Luego de su abrupta separación con la colombiana Shakira hace algunas semanas, el futbolista Gerard Piqué volvió a acaparar portadas y titulares tras el clásico que disputó este sábado en el “Allegiant Stadium de Las Vegas” frente al Real Madrid. Sin embargo, lejos de recibir elogios por parte de la fanaticada, el defensor blaugrana fue tendencia por otro hecho en particular.

Resulta que el ex novio de Shakira fue objeto de críticas y abucheos durante gran parte del encuentro por seguidores madridistas y, además, los mismos hinchas culés.

Y es que la ruptura y los rumores en torno a sus engaños contra la celebridad colombiana parecen no haber calado bien en tienda catalana, ya que diversas facciones de la hinchada culé comenzaron a corear el nombre de la intérprete de “Antología” cada vez que Piqué cogía el balón o realizaba un despeje.

De hecho, estos pitos y abucheos no pasaron nada desapercibidos para la prensa y los medios citados en el coloso estadounidense, quienes comenzaron a preguntarle a diversos seguidores sobre lo ocurrido en torno al 3 del Barcelona.

“No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada”, comentó Jordi Alba.

Recordemos que hace poco Joan Laporta, el presidente del Barcelona, señaló que Gerard se encontraba “sufriendo mucho” por su proceso de separación con la colombiana: “Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano”.

El futbolista fue el blanco de gritos y abucheos durante el clásico español (Foto: AFP)

Asimismo, distintos portales españoles captaron al aguerrido zaguero central con un perfil cabizbajo en su auto mientras oía la canción interpretada por su ex llamada “Inevitable”, la cual dice “No vas a volver, te conozco bien (ya buscaré qué hacer conmigo)”.

Por otro lado, la artista nacida en Barranquilla tampoco anda atravesando su mejor faceta amorosa luego de su separación con Gerard, aunque últimamente se le ha visto mucho más enfocada en su carrera y pasando el máximo tiempo junto a Sasha y Milan, sus menores hijos fruto de su relación con el futbolista.

Vale precisar que la ex pareja mediática anunció a inicios de junio que se hallaban en un momento complicado de su relación y clamaron respeto a la opinión pública en medio de un proceso tan doloroso como su ruptura.

"Te felicito" es el último gran hit de la colombiana junto al cantante Rauw Alejandro (Foto: captura de pantalla/Youtube)

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando (…) Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, dice el comunicado de Shakira en su cuenta de Instagram.