Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el ojo público de la prensa de espectáculos casi a diario. Así, no es de extrañar que uno de los dos sea noticia en las redes sociales a menudo. Ahora fue el turno del exfutbolista del Barcelona, quien fue captado en una actitud por la que ha sido sindicado como mal padre con sus hijos Milan y Sasha.

Un video, captado en principio por Europa Press, muestra al empresario catalán dejando a sus dos menores hijos en la residencia de la cantautora colombiana en España. No obstante, una particularidad llamó la atención de miles.

El video se ha viralizado, y si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, muchos internautas han condenado el accionar de Gerard Piqué.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

GERARD PIQUÉ ES CAPTADO EN “ACTITUD” DE MAL PADRE CON SUS HIJOS

La agencia europea captó a Gerard Piqué llegando a dejar a sus hijos con Shakira en su casa en medio de una fuerte lluvia en Barcelona.

No obstante, lo que llamó la atención fue que el español no bajase de su camioneta para hacer entrar a sus retoños a la casa de su examada.

Los hijos de Shakira ingresando a su casa (Foto: Europa Press)

Incluso, Piqué -al parecer al darse cuenta de que alguien lo grababa- arrancó rápidamente y sin cerrar la maletera de su vehículo.

Piqué yéndose con su carro con la maletera abierta (Foto: Europa Press)

LAS REDES CRITICAN DURAMENTE A GERARD PIQUÉ POR SU “ACTITUD” DE MAL PADRE

“Es una vergüenza que no sea colaborativo. Ya me imagino un Piqué excusándose de las reuniones de padres de familia del colegio”; “Que padre es este. Tan loco que se va con la puerta abierta”; “Este Gerardo si llega a ser más tonto, no nace”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Vale precisar que Gerard evita mostrarse en público con “Shak” en cualquier circunstancia, aunque eso no es impedimento para que visite a sus hijos siempre que tiene que compartir momentos con ellos.