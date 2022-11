Recientemente, la cantante Shakira presentó este viernes un escrito notarial para defenderse de los delitos fiscales entre los años 2012 y 2014. De hecho, se corrió el rumor de que la intérprete no fijó su domicilio en España hasta el 2015. ¿Problemas con Piqué durante su mudanza? Eso y más aquí.

¿Un plan a la vista? Al parecer, los presuntos casos de delitos fiscales por parte de Shakira siguen trayendo cola. De acuerdo al medio “La Vanguardia”, la cantante colombiana no habría declarado su residencia en España debido a que en ese entonces su relación con Gerard Piqué, padre de sus hijos, aún no era “sólida”.

No obstante, las críticas en contra de la intérprete de “Waka Waka” no se hicieron esperar. Y es que, para la prensa internacional, esto no sería más que una estrategia que esgrime la cantante para evitar penas por delitos fiscales.

La cantante y Gerard Piqué oficializaron su ruptura a inicios de junio (Foto: Getty Images)

“No existía entre ambos un compromiso firme y sólo podían verse aprovechando períodos vacacionales o desplazamientos fugaces, ya fuera en Barcelona o en otros lugares del mundo”, sostuvo “La Vanguardia”.

En esa línea, el documento que prevé la defensa legal de Shakira resalta que las relaciones que tuvo con Piqué en su momento fueron encuentros que se dieron “esporádicamente” hasta finales del 2014″, ya que fue en esa fecha que ambos decidieron fijar su residencia en la ciudad del Barcelona.

Asimismo, la exposición de la defensa de Shakira postula que la “renovación del contrato de Piqué con Barcelona” también fue una razón para fijar su domicilio en España, pero ella tuvo que rechazar tal renovación debido al contrato que tenía en ese entonces con el programa “The Voice”, el cual era grabado en Estados Unidos.

La cantante colombiana fue jurado de "The Voice" en Estados Unidos (Foto: The Voice / Twitter)

SHAKIRA ATACA A LA HACIENDA

Pero no todo es defensa en la misiva de Shakira. La cantante también se dio tiempo para acusar a la Agencia Tributaria de España al recurrir a métodos “poco ortodoxos” de una persecución “inaceptable”, además de dañar reputación por presunta defraudación fiscal que Hacienda puso en su contra.

Recordemos que la autora de “Pies Descalzos” tiene en su haber una acusación de defraudar más de 14 millones de euros, pero ella misma es quien sostiene que residió en España hasta 2015, por lo que no poseía la obligación de pagar los impuestos en su nación de origen.

“Es inaceptable el hecho de que en mi acusación la Hacienda Pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales”, dice la carta de Shakira, según el portal de “El Confidencial”.