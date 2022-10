Si bien la famosa Shakira se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida, la intérprete de éxitos como “Antología” y “Te Felicito” ha logrado acaparar portadas al presenciar los juegos de béisbol de sus pequeños Sasha y Milán. Hecho que no solo les sacan sonrisas a sus hijos, sino también a sus amigos de campo.

Resulta imposible resistirse a sacarse una fotografía con la colombiana, no solamente por su gran trayectoria en la industria de la música, sino también por todo el embrollo mediático en el que se encuentra tras separase con su ex novio Gerard Piqué.

De hecho, su presencia dentro de los juegos de béisbol de los pequeños Sasha y Milán han llamado la atención de los padres de familia del lugar, quienes no dudan en sacarse una postal junto a la famosa exponente latina.

La cantante junto a sus hijos (Foto: Shakira / Instagram)

No obstante, no todo ha sido color de rosa para la nacida en Colombia, pues hace poco, se corrió el rumor de que la ex novia de Antonio de la Rúa estuvo cobrando dinero por sacarse instantáneas dentro del campo de juego. ¿Qué? Entérate más aquí.

¿SHAKIRA PIDE DINERO A CAMBIO DE FOTOGRAFÍAS?

Aunque es innegable la fama mundial de la que goza la cantante, Shakira siempre se ha caracterizado por ser una artista con los pies bien puestos en la tierra. Prueba de ello es que nunca ha negado una foto a sus fanáticos.

De hecho, la autora de “Pies Descalzos” se da el tiempo de mandar saludos a sus seguidores por redes sociales y a través de sus live. Por ende, no resulta sorpresas que Shakira se tome unas cuantas fotos durante el juego de béisbol de sus pequeños.

Al parecer, la broma fue de uno de los hijos de la celebridad colombiana (Foto: Twitter)

Sin embargo, en el preciso instante en que uno de los fanáticos le pide una fotografía a la cantante, se puede apreciar que uno de los niños del lugar pide “10 dólares” a cambio de una postal con la barranquillera.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron al saber que la ex novia de Piqué estaba “cobrando” dinero a cambio de fotografías. Felizmente, todo se trataría de una broma hecha por uno de sus hijos dentro del recinto deportivo.

Shakira posando con algunos niños en el evento deportivo de su hijo (Foto: Gtres)

Incluso, varios internautas comenzaron a tomarse con gracias este hecho, pues señalaron que uno de los pequeños sería un gran manager para Shakira, además de ser un excelente negociante.