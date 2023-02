ASÍ O MÁS CLARO. Shakira se atrevió a dar una entrevista exclusiva al periodista mexicano Enrique Acevedo y contó más detalles de lo que han sido sus temas musicales con indirectas a Gerard Piqué. La cantante colombiana aseguró que sus letras son más elocuentes que ella misma, esto al recordar la empoderada frase ‘ las mujeres no lloran, sino facturan ’.

“Tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona” , declaró la artista al asegurar que, si antes dependía mucho de los hombres, ahora le basta solamente con ella.

Además, aseguró que las últimas canciones como ‘Te Felicito’, ‘TQG’ con Karol G, ‘Monotonía’ y la que tiene con Bizarrap, han ayudado en su proceso para levantar sus ánimos, luego que anunciara su separación con Gerard Piqué.

“Soy honesta y utilizo mi música como una catarsis y una terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo ”, acotó.

Shakira dio su primera entrevista y habla sobre Piqué

SHAKIRA: “ME BASTO A MÍ MISMA”

En otro momento, la exitosa cantante colombiana admitió que años atrás dependía mucho de los amores que tenía, sin embargo, la supuesta infidelidad de Gerard Piqué la hizo ‘aterrizar’ y cambiar de perspectiva. Shakira da así su mensaje de empoderamiento:

“Siempre he sido bastante dependiente de los hombres . He sido enamorada del amor y creo que he logrado entenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sales fortalecida . Es porque has aprendido a conocer tus debilidades, tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, puntualizó.

LAS FRASES DE SHAKIRA EN LA ENTREVISTA

Como decía Marilyn Albright, secretaria de estado estadounidense, “hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Yo compraba esa historia, de que una mujer necesita un hombre para completarse y una familia. Tuve ese sueño de tener una familia , de que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo . No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte y creo que conmigo lo ha hecho con creces.

Vivir un duelo, aceptarlo, entender la frustración, que hay cosas que no sale como uno quiere. Hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos y reconstruirte .

He descubierto verdaderos amigos porque dicen que en las malas uno saben con quién cuenta y con quien no.

Imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca, criando pollos, ordeñando vacas, viendo crecer a mis hijos. De grande empecé a fabricar mi propio final feliz, pero la vida ha decidido colocarme en posiciones incómodas para darme un entendimiento de cómo viven los demás .

. Siento que he vivido en más de una vida, como un gato. Estoy en mi sexta vida, he vivido la riqueza, pobreza, los halagos, la discriminación, los prejuicios.

El dolor no es más que una emoción, siempre estamos evitándolo . El dolor es parte de la vida y está ahí.