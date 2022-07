Chris Evans vuelve hacer noticia luego que una reciente entrevista confesara que está buscando a la persona con la que pueda compartir el resto de su vida. Las declaraciones que brindó el actor que dio vida al Capitán América volvieron avivar los rumores de un romance con Shakira, quien hace pocas semanas confirmó su separación de Gerard Piqué.

En la entrevista que ofreció con motivo de la premiere de la película ‘The Gray Man’, de Netflix, Evans fue consultado sobre en qué está concentrado en estos momentos, además de sus proyectos profesionales como actor.

Tras reflexionar unos minutos, Chris Evans respondió que el amor se encuentra entre sus prioridades. “Estoy concentrado en encontrar pareja, ya sabes, alguien con quien quieras vivir. Quiero decir, mira, me encanta lo que hago. Es genial. Derramo todo de mí, tal vez se trata de encontrar a alguien con quien estés buscando pasar tu vida”, mencionó durante la entrevista ofrecida a Shondaland.

Ese comentario fue suficiente para que en redes sociales los fanáticos le recordaran que Shakira está soltera y que es la candidata favorita de muchos para convertirse en la pareja del reconocido actor estadounidense.

“OMG es que están destinados a estar juntos”, “Chris y Shakira son la pareja que el mundo necesita”, “Me muero, es que Shakira se merece a un papacito como Chris”, “Es la pareja más deseada del mundo”, y “Shakira es la mujer indicada para ti”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Por qué Shakira y Chris Evans son relacionados?

El rumor sobre el romance entre Shakira y Chris Evans surgió luego de que hace unos meses el actor comenzó a seguir a la colombiana en redes sociales, lo que disparó las suposiciones sobre un noviazgo entre ambos artistas que se encuentran solteros.

El rumor corrió rápido y generó todo tipo de comentarios en redes sociales, tanto así que durante la gira promocional de la película ‘Lightyear’ del mes pasado, Chris Evans fue cuestionado sobre el tema.

Si bien el actor se mostró sorprendido por el “shipeo”, insinuando que no estaba al tanto de los rumores que los vinculaban con la colombiana, no dudó en participar de las bromas al respecto. “No, no estaba (enterado) no pasó mucho en las redes sociales, pero ella es espectacular”, confesó.

Mientras veía una serie de memes que los reporteros de “Despierta América” le mostraron sobre Shakira, Henry Cavill y él, el actor de 40 años no dudó en admitir que “Superman sí podría ganarle al Capitán América”.

Del mismo modo, cuando fue consultado por la posibilidad de tener una cita con la cantante colombiana, Evans sonrió nervioso y evitó responder: “¿Qué si saldría con ella? ¿Estás tratando de contactarme con Shakira? Esto es mucho para la cámara”, sentenció.

