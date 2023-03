Las últimas canciones de Shakira son todo un éxito en varias partes del mundo tanto por el sonido como por el mensaje de superación de las mujeres. Sin embargo, lo que también ha caracterizado a estos temas son las indirectas de la barranquillera hacia Gerard Piqué y un ejemplo de ello es “BZRP Music Sessions #53″. ¿Todo lo que se dice allí es verdad? Existe una versión que asegura que dentro de la canción hay una mentira. Aquí te contamos todos los detalles.

La cantante Shakira inició el 2023 con el pie derecho y en el mes de enero lanzó la canción “BZRP Music Sessions #53″ en colaboración con el productor Bizarrap. Rápidamente el tema musical se convirtió en uno de los más reproducidos en las plataformas digitales.

Lo característico de la canción es que tiene letras de superación luego de una ruptura amorosa, algo que atravesó la colombiana al separarse de Gerard Piqué. En ese sentido, muchos medios internacionales han informado que en “BZRP Music Sessions #53″ hay muchas indirectas hacia el exjugador del Barcelona y su nueva pareja Clara Chía Martí.

EXTRACTO DE LA LETRA DE “BZRP MUSIC SESSIONS #53″

Como ya es conocido, la cancion “BZRP Music Sessions #53″ tiene una letra muy peculiar y pegajosa. Asimismo, en una parte se oye a Shakira refiriéndose a una persona que, según los expertos, no sería otro que Gerard Piqué.

“Esto es pa que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе”, dice la letra del tema musical.

Es por ello que muchos creen que, aparentemente, el exfutbolista intentó volver con la colombiana.

¿ES VERDAD QUE GERARD PIQUÉ QUISO VOLVER CON SHAKIRA?

De acuerdo a La Vanguardia el entorno cercano de Gerard Piqué ha negado lo que se dice en esta parte de la letra de la canción de Shakira e incluso sostienen que no existe interés en luchar por su romance.

“En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard. ¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal!”, expresó una persona cercana a Piqué en declaraciones para La Vanguardia.

Asimismo, los entrevistados, según el citado medio, indicaron que ambas celebridades supieron guardar las formas ante los medios de comunicación en tanto no llegaban a un acuerdo. “El dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra”, anotaron.

¿EN “TQG” TAMBIÉN SE HABLA DEL SUPUESTO REGRESO?

Univision aseguró que Shakira siempre ha generado dudas respecto a si es que Gerard Piqué habría intentando regresar con ella.

“Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí. Pérame ahí, que yo soy idiota”, se oye en la canción “TQG””.

¿DE DÓNDE SALIÓ LA VERSIÓN DEL PRESUNTO REGRESO DE LA PAREJA?

El portal Univision también recordó que en enero el periodista Jordi Martin comentó que el español habría regresado al domicilio de la colombiana.

“Pero en este intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos, Clara y Gerard se mudan juntos”, dijo Martin según Univision.