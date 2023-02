Shakira y Gerard Piqué, al inicio de su crisis de pareja, se habrían dado una oportunidad para tratar de retomar la relación, pero, como ya sabemos la historia, esto no funcionó. Y todo apunta a que la cantante colombiana ya no perdonará al exfutbolista, como lo dice bien claro en su hit “Sesión 53″, que hizo a dúo con Bizarrap: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

El 4 de junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué firmaron un comunicado en el que confirmaban su separación, tras casi 12 años juntos y dos hijos en común. Sin embargo, la pareja venía meses atrás atravesando una crisis.

El ex jugador del Barcelona se había ido de la casa en marzo, sin que la prensa se enterara, pero luego la estrella latinoamericana le dio un voto de confianza para tratar salvar su relación, aunque ya había una tercera en la historia.

Sin embargo, esto no funcionó y hay canciones y encuentros que evidencian que la relación está más tensa que nunca. Hoy en día, no se dirigen ni el saludo.

¿EN QUÉ MOMENTO SHAKIRA Y PIQUÉ INTENTARON RECONCILIARSE?

Shakira y Gerard Piqué tomaron en marzo la decisión de separarse a mediados de marzo del 2022, ya que desde hace meses estaban en crisis: “las peleas eran constantes y se sentían más distanciados que nunca”, indica una nota de las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el diario El Periódico de Catalunya, que se basa en fuentes cercanas a la expareja.

Piqué estuvo viviendo en su departamento de soltero, y aunque Shakira no sabía, ya tenía una relación con Clara Chía. Sin embargo, más de un mes después, a mediados de abril de 2022, regresó a casa con la cantante para darse “una segunda oportunidad”. Ella tenía la esperanza de su relación se recompusiera.

Como parte del intento de retomar la relación, el 1 de mayo, Shakira, acompañada de su tía Patricia Ripoll, fue a apoyar al padre de sus hijos al partido que enfrentó al Barça con el R.C.D. Mallorca. Piqué jugaba en el Camp Nou y los blaugranas vencieron por 2 a 1. La tía de la cantante quiso inmortalizar su visita al campo y publicó una fotografía de ambas, posando juntas en un selfie, en su cuenta de Instagram.

Lo que llama la atención es que la canción elegida por Patricia para acompañar la fotografía fuera “Te felicito”, la primera de las canciones dirigidas a Gerard Piqué, lanzada el 21 de abril, cuando la crisis entre ambos y su ruptura eran un secreto.

El intento de reconciliación no funcionó. La relación de Shakira y el padre de sus hijos siempre fue “muy pasional”, de acuerdo con el medio, lo que habría llevado a convertirse en un fracaso para ambos. Él volvió a su vida de soltero, al mismo tiempo en que Shakira “desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”.

Clara y Piqué fueron fotografiados por paparazzis en las calles de Barcelona (Foto: Europa Press)

La relación se terminó tal vez por la “monotonía”, pero claramente Shakira, según su última canción, no regresaría con Piqué, así “llore” o le “suplique”. La pareja que tanto se amó, ahora cruza palabras ni miradas.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES QUE TIENE SHAKIRA CONTRA PIQUÉ

Hasta el 12 de febrero, Shakira ha lanzado hasta tres canciones que contendrían indirectas contra su exnovio y Clara Chía, siendo la última la más popular y que acumula varios millones de reproducciones en plataformas musicales.