No la está pasando bien, y es que definitivamente este no sería su año. Shakira viene sufriendo este 2022 dos grandes golpes en su vida: la supuesta estafa fiscal en España y su divorcio con el defensa del Barcelona, Gerad Piqué. Esto habría ocasionado que la colombiana padezca un mal que la oprime por las noches.

Según una fuente de la revista Life & Style, la artista sufriría de un “terrible insomnio” y “se encuentra preocupadísima” por su actual panorama. “ Sufre de insomnio horrible y está preocupada por todo el escenario complicado ”, escribieron así de la intérprete de 45 años.

Además, Socialité indicó que Shakira le afectó mucho al ver las imágenes del padre de sus hijos, junto a su nueva pareja en cariñosos besos y abrazos. “Estoy muy emocionada, es evidente que hay una relación. He visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira, porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante”, sostuvo Laura Roige, presentadora del medio español.

Por si fuera poco, a fines de abril de este año, su padre William Mebarak tuvo una aparatosa caída que le causó traumatismo y estuvo en constante chequeo durante una semana en la clínica, sin embargo, su estado de salud salió favorable con los días.

Todo lo que acontece a Shakira, estaría acumulándolo y le estaría trayendo serios problemas en su salud mental.

¿Shakira iría presa?

Presuntamente por no pagar al gobierno español 15 millones de dólares en impuestos entre los años 2012-2014, la dueña de ‘Antología y ‘Te felicito’ podría pasar tras las rejas alrededor de 8 años.

