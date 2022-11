Recientemente, la famosa cantante Julieta Venegas fue destacada por la academia Latin Grammy debido a “Lo Siento BB:/”, su flamante colaboración junto a Tainy y el puertorriqueño Bad Bunny. Y es que la mexicana no dudo en agradecer a sus incondicionales seguidores por su apoyo.

No cabe duda de que la artista de 52 años viene dejando una huella imborrable en el mundo de la música. Pues, además de colaborar con el intérprete de “Yonaguni”, también suele destacarse en distintos temas de rock, pop, soul y jazz.

Julieta Venegas es una de las artistas más destacadas en todo Spotify (Foto: Getty Images)

Eso sí, y pese a que la cantante posee ya varios años en la industria musical, además de millones de oyentes en todas sus plataformas, no corre con la misma suerte en casa. Resulta que Julieta reveló hace poco que su pequeña no es fanática de sus propias canciones ni mucho menos las escucha.

¿LA HIJA DE JULIETA VENEGAS ‘ODIA’ SUS CANCIONES?

A través de la emisión del programa “Ventaneando”, la famosa comentó esta peculiar situación que vive en su hogar, dejando en claro que no presiona los gustos musicales de su hija, si siquiera por sus sonados éxitos como “Me voy”, “Limón con Sal”, “Me voy” y “Pobre de ti”.

“A mí me encanta porque la veo como muy apasionada por la música, no necesariamente por la mía y me parece perfecto. No es como que me pone a mí, me parece super bien. Yo tampoco me pongo a mí en mi casa”, agrego Julieta.

De acuerdo a la nacida en California, su hija Simona, de 12 años de edad, suele oír todo tipo de canciones como el rap o trap, en especial, luego de oír los últimos temas del estadounidense Lil Peep.

Julieta Venegas llega este viernes a Lima. (Foto: Difusión)

“Ella escucha de todo, pero escucha mucho. Apenas le llegó un vinilo de un artista que se llama Lil Peep, es la primera vez que escucha un disco completo”, sostuvo Julieta en el mencionado programa de espectáculos.

Sea como fuere, nuestra Julieta sabe que sí a su hija no le gusta sus éxitos, nosotros siempre estaremos atentos para ella. ¡Qué gran paciencia tienes, ”Juli”!