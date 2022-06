Situaciones vergonzosas durante el escenario son anécdotas que forman parte de la carrera de todo artista. Ya sea porque la performance en aquella ocasión no salió bien o por fallas técnicas o logísticas, estas experiencias suman, y bastante, a la formación de una persona del espectáculo. De ello puede dar fe Sofía Niño de Rivera, la exitosa comediante de stand up, quien contó su “traumática” anécdota cuando le tocó hacer de telonera en el concierto de Ximena Sariñana.

La comediante de 40 años participó del podcast de Juanpa Zurita, ”No lo hagas fácil”, y allí contó las experiencias que ha ido acumulando en más de 10 años de carrera, y precisamente las complicadas o las que dan pena son las que más aleccionan.

Así fue como la humorista recordó que en una ocasión Ximena Sariñana la invitó a abrir su show en el Auditorio Nacional y “me pasó lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo eso”.

La comediante se casó en 2018 con Jorge Bermúdez, que ha sido jefe de contenidos para YouTube y Google (Foto: Sofía Niño de Rivera / Instagram)

SOFÍA NIÑO DE RIVERA FUE ABUCHEADA EN CONCIERTO DE XIMENA SARIÑANA

Sofía empezó a relatar y fue directa: “Salgo, empiezo a hablar y se oye: ‘Buu’. Yo decía como: ‘Perdón, yo sé que no es lo que vinieron a ver’ y empezaron a gritar’”. El abucheo fue tal que la artista tuvo que abandonar el escenario muy a su pesar.

Entonces, “alguien al lado me hace: ‘Ven, salte’, y yo decía: ‘La cag... tan cab… que me están sacando del escenario’”. Sin embargo, ese no era el motivo real.

“Me fui, de repente me dicen: ‘Es que no se escuchan’. Resultó que no me estaban escuchando... Me enteré después porque yo sí me escuchaba en el regreso y descansé porque dije: ‘No es que me odian, era que no se escuchaba’”, confesó Niño de Rivera.

No obstante, lo que vino después fue más vergonzoso todavía. “De repente veo a Ximena muy emput.. hablando con su gente y me dicen: ‘Por favor, puedes volver a salir’. Y yo: ‘A la mierd…, ahora tengo que salir después de que nadie me oyó’”, agregó.

La artista estuvo en el podcast de Juanpa Zurita (Foto: Sofía Niño de Rivera / Instagram)

¿QUIÉN ES SOFÍA NIÑO DE RIVERA?

Sofía Niño de Rivera nació el 23 de noviembre de 1981 y trabajó en publicidad hasta los 28 años, cuando decidió empezar una nueva carrera en stand-up. En 2015 hizo su debut actoral en Club de Cuervos, la exitosa serie creada por Gary Alazraki y Michael Lam para Netflix. Su papel como Emilia le abrió otras puertas tanto en cine como en Netflix.

Tras ello, formó parte de las películas Una mujer sin filtro (2018) y Recuperando a mi Ex (2018), también protagonizó su primer especial de comedia en Netflix titulado Sofía Niño de Rivera: Expuesta (2016), lo que la convirtió en la primera mujer en tener un especial de comedia en español en la plataforma.