Carlos Bello, conocido en el mundo de la Internet y el YouTube, como “Soy Mirrey” pasó la sorpresa y susto de su vida. El influencer fue detenido por operadores del cártel de Sinalao en Badiraguato, ciudad y cuna de numerosos y conocidos narcotraficantes, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán. No obstante, un sombrerito de souvenir que llevaba en la parte delantera de su auto y un menor de edad lo libraron de quedar detenido más tiempo.

“Resulta que aquí, don pendejo, estaba manejando hacia Badiraguato sin querer porque me perdí. Y Badiraguato, pues, es famoso por algo ¿no? Entonces me pararon en un retén falso (...) Me revisaron bien, me dijeron qué pedo, qué hacía un chilango ahí. Y me preguntaron si era de la Mayiza o de la Chapiza”, narró “Soy Mirrey” en un video en su canal de YouTube.

El también tiktoker replicó: “Yo soy de los buenos”, lo cual motivó aún más las sospechas de los presuntos operadores del Cártel de Sinaloa que lo habían detenido en la carretera. “¿Y ese sombrerito qué rollo?”, le repreguntaron, a lo que Carlos Bello no supo qué contestarles por temor a que su respuesta fuese tomada a mal.

Asegura que su personajes totalmente distinto a quién es en la vida real (Foto: SoyMirrey / Instagram)

“SOY MIRREY” FUE DETENIDO POR EL CARTEL DE SINALOA PERO UN MENOR LO AYUDÓ A SER LIBERADO

Sin saber qué responder “Soy Mirrey”, un menor que estaba junto a los operadores del cártel que organizaban el retén falso les dijo: “No, este vato es inofensivo, hace videos y es empresario. Todo bien. Es buena persona”, contó el youtuber, quien agradeció al “chavito” a través de su video.

Vale precisar que Chapiza y Mayiza, son dos facciones relativamente jóvenes de los cárteles de Sinaloa. Los Chapitos, herederos del narcoimperio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, son identificados como jefes de una facción, pero la ascendencia que han ido ganando en la región ha hecho que empiecen a ser comparados con el otro máximo líder, Ismael Zambada García, “El Mayo”. Justamente los que pertenecen a la Mayiza suelen llevar un sombrero como el que tenía el influencer en su auto.

Ismael Zambada García es el único capo de la vieja escuela que sigue al frente del Cártel de Sinaloa. Es considerado por diversos analistas en seguridad como un criminal sumamente metódico que además posee una inteligencia intimidante. En la era de “El Chapo”, para muchos Zambada fue el cerebro de la organización y el hombre detrás de los negocios.

¿QUIÉN ES EL YOUTUBER “SOY MIRREY”?

Es un influencer mexicano que cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, con más 6 millones de “followers” en TikTok y casi 14 mil suscriptores en su canal de YouTube. La temática de sus videos es una sátira y burla del concepto de “mirrey” en México.

No obstante, Carlos Bello asegura que eso es solo un personaje que creó con fines económicos: hacer negocios. “Soy todo lo contrario. Empecé con esto para darle publicidad a mis empresas, pero me di cuenta del poder de la influencia”, ha expresado.

Es un empresario que se dedica a la venta y comercialización de ropa, calzado y también de automóviles y accesorios (Foto: SoyMirrey / Instagram)

¿QUÉ ES UN MIRREY?

“Mirrey” es un término coloquial que se usa en México para señalar a un joven que proviene de una familia adinerada y que lleva una vida de lujos, fiestas y excesos. El término es similar a la frase “fresa”, que hace referencia a una persona de actitud engreída, sobrada y arrogante.

El mirrey es un sujeto egocéntrico y de escasa conciencia social. De clase acomodada y lujos especiales. Ellos se caracterizan porque hablan con términos en inglés, llevan una camisa abotonada hasta el medio tórax, presumen la marca de ropa que usan y tienen un estilo de vida “alocado”, desordenado y retador.