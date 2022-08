Tras incursionar en la venta de sus prendas interiores vía internet, la popular Sugey Ábrego viene rompiéndola en todas las redes sociales cuando se trata de promocionar concursos o uno que otras fotografías a través de su plataforma para adultos. Sin embargo, un ‘regalito’ sorpresa por parte de sus fanáticos logró acaparar portadas en las últimas semanas.

¡Una sorpresa atemorizante! Como todos sabemos, Sugey Ábrego viene destacando en internet luego de la venta de sus prendas interiores usadas, y es que la actriz ha logrado acumular una fuerte suma de dinero luego de hacer de esto un negocio rentable a través de distintas plataformas.

De hecho, la también conductora de televisión reveló que esto se ha vuelto en un gran negocio ante la falta de oportunidades en el medio, llegando i ncluso a percibir montos de hasta 3 mil pesos por cada uno de sus accesorios.

“Te puedo decir que es un gran negocio, (las vendo en) 150 dólares y lo más sorprendente es que sí me los compran. Entonces les puedo decir que huelo muy rico... Todo es una estrategia de marketing, todos los lunes en mi página yo hago un live en lencería, y la prenda que yo uso en ese live que ven los suscriptores, es la que ellos pueden adquirir”, fue lo que reveló la presentadora nacida en Tuxpan hace unos cuántos días, según narra el medio Infobae.

La experta en modelaje viene consagrándose en la venta de fotos para adultos (Foto: Sugey Ábrego/ Instagram)

Asimismo, la experimenta figura televisiva indicó que también anda detrás de un proyecto que le permita sacar su propia marca de ropa interior para sus fanáticos. “Estoy muy contenta, Sugey Ábrego ya es marca registrada, metimos los papeles en Indautor, entonces estamos próximos a sacar nuestra lencería, tenemos ya un comprador en Australia, así que estoy muy contenta, las prendas han sido un éxito, y sobre todo los días de quincena, hoy se fueron varios a Chiapas, ya tengo que ir a comprar más calzones”, fue lo que dijo en una reciente entrevista ante los medios.

En esa misma línea, la artista de 43 abriles confesó que recientemente tuvo que recurrir a la contratación de seguridad particular, pues hace poco recibió un lujoso regalo por parte de un admirador secreto, aunque tuvo que devolverlo debido a la desconfianza que le causaba percibir semejante detalle.

Sugey Ábrego es una actriz y conductora mexicana de 43 años (Foto: Sugey Ábrego / Instagram)

“Creo que es la primera vez, y ustedes lo van a ver, yo ya vengo escoltada, no era el tipo de persona que hacía eso, pero he tenido que recurrir a la seguridad evidentemente. Hace como quince días uno de estos fans me mandó de regalo una hermosa camioneta a mi domicilio, y eso pone la llaga de que la dignidad no tiene precio”, detalló a un conglomerado de periodistas.

En ese aspecto, la ex presentadora de “Se vale y De poca” indicó que recibió como piropo al pensar que podría recibir el costoso vehículo, no obstante, se mostró muy asustada al saber que su admirador secreto conocía su dirección domiciliaria.

“Sugey Ábrego es una fantasía y que averigüen mi dirección, pues es un halago despertar las fantasías, pero también tengo que resguardarme... a lo mejor lo sacaron de mis redes sociales (la dirección), por eso ya ando con escolta”, aseveró la modelo para adultos.

MEJOR PRECAVIDA QUE HALAGADA

La misma Sugey exteriorizó su miedo al señalar que se mostró muy precavida al devolver el auto, ya que tenía miedo de que el admirador pueda tomar represalias o derechos por regalarle tal objeto.

“Recordemos que el poder corrompe y creo que hay que mantener esa línea, simplemente esperar que no tomen la devolución como un enojo, pero simplemente a través de e-mail agradecieron la atención y así como llegó, le dijeron al valet que se la llevara”, contó.