Super Bowl 2018: Pink conmueve al mundo al cantar himno nacional [VIDEO y FOTOS]

¡Emotivo! El Super Bowl 2018 dio inicio y Pink logró cantar el US Bank Stadium de Minneapolis ante más de 60 mil personas y todo el planeta que mira el evento.



"Intentando alejar a la gripe. He estado esperando cantar esta canción desde 1991 cuando vi a mi ídolo, Whitney Houston, impactar con el tema. Ahora mi oportunidad finalmente ha llegado, y sucede que está aquí cuando tengo dos hijos que literalmente tosen en mi boca. (…) Daré lo mejor de mí, como siempre. Y sobre los Gremlins que me pusieron en este enredo, pueden toserme por el resto de sus vidas. Si es un concurso, bebés, ustedes ganan", manifestó Pink hace unos días.



El tradicional espectáculo de medio tiempo es promocionado como el concierto más seguido en el mundo: Los artistas -Justin Timberlake este año- no reciben un anillo, pero ven las ventas de sus álbumes explotar la noche de su actuación. El show de la diva pop Lady Gaga en 2017 se tradujo según Nielsen Music Institute en 150.000 ventas de álbumes y sencillos en plataformas de descarga el mismo día.



El precio promedio del boleto para asistir al Super Bowl es de 5.700 dólares. El US Bank Stadium, un estadio de vanguardia inaugurado en 2016, donde normalmente juega el equipo de la NFL Minnesota Vikings, tiene una capacidad de 73.000 espectadores con palcos disponibles a 279.000 dólares (223.300 euros) en el sitio de reventa de StubHub.