“Euphoria”, una de las series más exitosas de 2022 viene pasando por problemas, ajenas a la producción. Y es que algunas de las actrices de su reparto han sido cuestionadas y acusadas de prácticas discriminatorias; entre ellas Sydney Sweeney, la estrella que ha recibido dos nominaciones a los Emmy de este año, una de ellas por la serie de HBO Max.

Además de Sweeney, también cancelaron a Barbie Ferreira, la actriz que interpreta a Katherine Hernández y que anunció su salida de la serie. Los usuarios de redes recordaron que tiempo atrás, antes de ser actriz y cuando era famosa en Tumblr, hizo comentarios racistas. La actriz Hunter Shafer, quien interpreta a Jules Vaughn, también pasó por lo mism, pues presuntamente le dio “me gusta” y comentó un post en que culpaba a las personas no binarias de la discriminación que viven las personas trans.

En cuanto a Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en “Euphoria”, fue acusada de racista debido a que su padre poya al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la ideología conservadora. Esto salió a la luz a raíz de una foto que publicó la actriz en sus redes sociales por el cumpleaños de un ser querido.

Sydney Sweeney en “Euphoria” (Foto: Sydney Sweeney / Instagram)

¿POR QUÉ FUE CANCELADA EN REDES SYDNEY SWEENEY?

A Sydney Sweeney le llovieron las críticas después de compartir fotografías de su familia celebrando el cumpleaños 60 de su abuela. ¿Lo malo? Es que muchos de los integrantes de su familia estaban usando la famosa gorra roja con el lema de Donald Trump, “Make America Great Again”. Apenas subió la instantánea, internet explotó.

La respuesta de la actriz

La intérprete se defendió en Twitter pidiendo que dejaran de asumir posiciones y politizar el festejo de su familia. Además, en Instagram, Sydney señaló que no podía creer que la acusaran de discriminación por una inocente imagen con su familia.

No obstante, las críticas no cesaron, sobre todo, luego que se la viera en la celebración usando una camiseta del movimiento “Lives Matter” (Las vidas importan), quizá pensando en que eso la sacaría de cualquier tipo de controversia. Pero no fue así.

La defensa de algunos usuarios

Y aunque las críticas fueron duras, la actriz también recibió el apoyo de algunos internautas, pues aseguran que Sydney Sweeney no tiene la culpa que su familia sea conservadora y apoye a personajes como Donald Trump.

Por su parte, Sweeney prefirió no seguir con el tema e intentó desviar la conversación compartiendo sus próximos proyectos, como su protagónico en la adaptación del libro “The Registration”.