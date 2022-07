¿Mala fama? La presentadora Tania Rincón logró ser tendencia el pasado 22 de julio luego de que algunos portales de comunicación indicaran que había llegado al programa “Hoy” en un estado poco cauteloso. De hecho, fue hasta la más reciente emisión del matutino emitido por Televisa cuando la ex conductora de “Venga la alegría” decidió hablar al respecto. ¿Qué dijo? Entérate más aquí.

Para nadie es un secreto que Tania Rincón es una de las personalidades de televisión más sonadas de todo México, y es que toda actividad o dialogo que tenga durante su conducción en el programa “Hoy” logra acaparar titulares de periódicos y telediarios.

En tal sentido, vale recordar que todo este embrollo data desde la transmisión del programa del pasado 22 de julio mientras se desarrollaba la dinámica “Huevos estrellados”, en donde Galilea Montijo aprovechó para decir ante cámaras “Sabes qué, un mezcal menos para ella el fin de semana”, luego de que Marco Viloria indicara que la querida Tania haya estado “sople y sople” las respuestas.

Momento después pasaría lo sorprendente, pues la propia Tania Rincón declararía en plena señal abierta y mirando hacia la cámara que no se encontraba bajo ningún efecto del alcohol: “A mí que me esculquen, yo ni traigo aliento”.

Estas palabras tuvieron bastante rebote en los medios locales y plataformas de internet, motivo por lo que en la emisión del 26 de julio del programa “Hoy”, precisamente en la sección espectáculos, los conductores retomaron el fragmento audiovisual que logró poner a la querida Tania en el ojo mediático.

“Se estaba hablando de broma, es una broma”, indicó Martha Figueroa ante las cámaras.

SIGUIERON LAS DISCULPAS

Luego del papelón, su también colega de set Andrea Escalona se mostró culpable que tales insinuaciones vertidas por Galilea Montijo hayan sido sacadas de contexto, ya que detalló que se hacía referencia a su viaje en Oaxaca con motivo de “La Guelaguetza 2022″.

Como era de esperarse, Tania Vanessa Rincón Sánchez hizo su aparición en escena y profundizó sobre cómo estos señalamientos tienden a afectar su imagen pública, a pesar de que se trate de una broma realizada por amigos del trabajo.

“Saben que, risa y risa, pero al final si me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegue en estado de ebriedad. Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un ‘click’ se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años”, sostuvo la comunicadora de 35 años de edad.

A manera grupal, parte del elenco del matutino también se unió a estas disculpas y mostro total apoyo hacia Tania Rincón, quien siguió exhortando a los medios que no repliquen cosas sin verificación previa, tal y como fue el rumor de su aparente estado etílico.

“No retomen a lo tonto porque luego leen que ganó 30 millones al mes, me arriesgan mucho a mí y a mi familia”, finalizó la ex presentadora de TV Azteca.