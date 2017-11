Actriz de The Good Wife acusó a Steven Seagal de acoso sexual [FOTOS]

Julianna Margulies, protagonista de la serie The Good Wife, confesó que ella también fue víctima de acoso sexual en Hollywood. La actriz acusó al reconocido actor Steven Seagal de haberse sobrepasado con ella en 1991.

La estrella de la televisión contó que Steven Seagal la invitó a hacer un ensayo en su hotel cuando ella tan solo tenía 23 años. Según aseguró, una directora de casting le dijo que el actor quería repasar con ella una escena de Furia Salvaje.

‘Yo vivía en Brooklyn y les dije que no podía ir, porque no tenía dinero ni para un taxi. Pero ella me dijo que no me preocupara, que me rembolsarían el dinero. Y allí me presenté. Llegue a las 10:40 de la noche y ella no estaba en la habitación. Pero él, sí’, contó Julianna Margulie sobre su encuentro con Steven Seagal.

La actriz recordó que al llegar al cuarto de Steven Seagal, el actor estaba solo y portando un arma. ‘Se aseguró de que viera su arma. Nunca había visto una en mi vida. No fui violada ni recibió daño alguno. Pero no sé cómo logré salir ilesa’, confesó.

Tiempo después de este incidente, Julianna Margulies contó que una asistente del polémico Harvey Weinstein la contactó para discutir un papel para el que había audicionado. Tendría que reunirse con el productor acusado recientemente de acoso, abuso sexual y violación.

Julianna Margulies exigió la presencia de la asistente en la habitación y después de mucho insistir finalmente aceptó. Sin embargo, contó que al llegar al cuarto Harvey Weinstein estaba vestido solo con una bata y en una actitud sospechosa.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.