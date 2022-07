¿Qué pasará en “Tierra amarga”? Durante la semana del lunes 11 al viernes 15 de julio, la telenovela turca “Bir Zamanlar Çukurova” estrenará capítulos claves que terminarán en una tragedia y traerá grandes revelaciones para su trama que sigue soliviantando a los espectadores. Conoce más de lo que sucederá en los episodios de “Züleyha”, que tiene este horario, protagonizados por Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral y Nazan Kesal, entre otros.

Las entregas anteriores tuvieron a Fikret en el centro de su desarrollo. El misterioso personaje reveló, por fin, que es hijo de Adnan Yaman y otras intimidades de su madre, lo que generó el rechazo de Demir y el infarto que casi mata a Fekeli.

Abigarrado por tantos sentimientos, él decidió regresar a Alemania y olvidarse de la venganza. Pero a pocos metros de abordar su avión, se percató de que la carta de su difunta progenitora fue divulgada por Demir para desacreditar sus acusaciones.

Así es cómo Fikret cambió de planes y se quedó en Çukurova para tener un nuevo plan en contra de su medio hermano Demir Yaman. Y todo esto, por supuesto, traerá más de una consecuencia, entre ellas una fatal, en los nuevos capítulos de la telenovela turca “Tierra amarga”.

Züleyha, de azul, sonriendo y abrazado a Demir, quien quiere evitar perderla (Foto: Tims & B Productions)

5 MOMENTOS CLAVES QUE PASARÁN EN “TIERRA AMARGA” DURANTE LA SEMANA

5. El nuevo plan de Fikret

Fikret se quedará en Çukurova para urdir un nuevo plan contra Demir. Escondido, contactará a Ümit y la convencerá de seguir su emboscada en contra de su medio hermano. De esta manera, la mujer fingirá que está por quitarse la vida para que el Yaman acuda a su auxilio, como terminará lo hará finalmente el hacendado.

Fikret presionando a Ümit para seguir su plan en contra de Demir (Foto: Tims & B Productions)

4. La trampa en contra de Demir

Demir visitará a Ümit, quien intentará tentarlo con un acercamiento más erótico. Esa aproximación es rechazada por Demir, quien le vuelve a explicar que quiere cuidar el amor que siente por Züleyha, sobre todo ahora que es correspondido. Sin embargo, el Yaman no sospechará que ha caído en una trampa porque Fikret, oculto, ha fotografiado cuando Ümit lo estaba seduciendo.

Demir, de traje, cayendo una vez más en la trampa de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

3. Ümit es hija de Sevda

De esta manera, Fikret enviará las fotografías a la mansión de Demir, pero Sevda será quien las encuentre y esconda para proteger a quien considera su hijo. Por ello, irá a la casa de la doctora para exigirle que termine con esa conducta tan desastrada. Pero se llevará una gran sorpresa y hasta sufrirá un infarto cuando Ümit le revele que es su hija y hasta le muestre una fotografía. “Ayla”, será la última palabra que diga Sevda antes de desvanecerse.

Sevda, de azul, desmayada tras saber que Ümit es su hija (Foto: Tims & B Productions)

2. Gaffur en medio de un incendio

Mientras tanto, Fekeli hará averiguaciones porque sospecha que su sobrino no solo no ha regresado a Alemania, sino que esconde un pasado turbio. De esta manera, descubrirá que su sobrina sigue en Çukurova y que tiene un historial oscuro y que no le ha dicho más que mentiras. Luego, Fikret, harto de que los planes no le resulten, quemará los establos donde Gaffur ha estado durmiendo. Demir y Züleyha, de inmediato, pondrán todas sus fichas en contra de Fikret.

Fikret a punto de incendiar los establos de Demir (Foto: Tims & B Productions)

1. Demir dispara contra Fekeli

El ataque a los Yaman desencadenará uno de los momentos más terribles de “Tierra amarga”. Demir estará fuera de sus casillas y encarará a Fekeli por lo que ha hecho su sobrino. Él le había dicho antes que Fikret seguía en el pueblo pero que no sabía donde. En la nueva discusión, una vieja llama de rencor se encenderá en Demir, quien disparará en tres oportunidades en el corazón a Fekeli, en presencia de trabajadores de la fábrica. Fekeli caerá violentamente al suelo. ¿Sobrevivirá a las balas, sobre todo después del reciente infarto?

Fekeli en el piso mientras es auxiliado por los trabajadores (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.