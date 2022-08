“Tierra amarga” avanza firme hacia el desenlace de su tercera temporada en Antena 3, donde cada tarde atrapa con su historia a la audiencia española. El capítulo del 25 de agosto será aún más intenso y volverá a dejar en shock a la audiencia con un suceso trágico.

En el capítulo anterior de “Tierra amarga”, Demir raptó a Ümit mientras los Fekeli se hundieron, y en la entrega del jueves, la vida de Kerem Ali penderá de un hilo, ¿se salvará? Además, Sevda, desesperada y dispuesta a todo por su hija, toma una drástica decisión para salvar a Ümit que involucra a Demir y Züleyha.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 25 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

El sufrimiento de los Fekeli

Los Fekeli están sufriendo un infierno en el hospital. Y es que Kerem Ali permanece en cuidados intensivos, por lo que Ali Rahmet ofrece todo su apoyo a Fikret, confiando en que el pequeño consiga salir adelante.

Además, el abogado representante del hermano y la madre de Müjgan, quienes residen en Estados Unidos, llega al hospital con la intención de llevarse al niño, lo que provoca un acalorado enfrentamiento con Fikret, dispuesto a todo para impedir que aparten de su vida al niño que considera su hijo.

El abogado se siente conmovido y entiende que no puede llevarse a Kerem Ali, ellos son su familia (Foto: Tims & B Productions)

Al día siguiente, una enfermera alerta de un empeoramiento en el estado de Kerem Ali, su corazón está fallando y se viven unos minutos angustiosos hasta que la reanimación funciona y el corazón del pequeño vuelve a latir. El abogado, testigo del sufrimiento de los Fekeli y de su inmensa felicidad al descubrir que el pequeño ha logrado superar una grave crisis, se siente conmovido y entiende que no puede llevarse al niño, ellos son su familia.

El chantaje de Sevda a Demir y Züleyha

Ajenos a todo, Demir y Züleyha viven su propio drama. La mujer no quiere que Ümit se practique el aborto, por lo que decide despedir al médico que lo haría. Enterado de esto, el hacendado enfurece con su mujer, pero a la mitad de la discusión, Sevda se atreve a llamar por teléfono a la mansión en un intento desesperado para salvar a su hija.

Sevda asegura a Demir que se marcharán para siempre, pero necesita 100.000 liras y un auto para comenzar una nueva vida lejos de Çukurova. El joven tendrá que acceder a sus exigencias si no quiere que Züleyha acabe en prisión, amenaza la mujer.

La cantante explica a Demir que Züleyha y ella mataron a un hombre la noche del robo en la mansión y lo chantajea con revelar todo a la policía, lo que llevaría a la cárcel a su mujer: “Si no me das lo que te pido, voy a destrozar a Züleyha, no lo dudaré”, le dice. Luego que la joven protagonista confirme lo dicho por Sevda, a su esposo no tendrá otra salida que darle a la madre de Ümit lo que está pidiendo.