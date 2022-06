“Tierra amarga” sigue ganándose el respaldo del público en las tardes de la televisión española. Así, de lunes a viernes, la audiencia del país europeo se deleita con novedades de sus personajes preferidos, quienes siguen pasando por situaciones complicadas dentro de la historia que nos narra esta serie otomana.

De esta manera, en el nuevo episodio de la telenovela, descubrimos cuál fue el reclamo de Saniye a Gaffur, la reacción de Demir al enterarse quién mató a Hatip, qué hizo Fekeli al descubrir a Müjgan vendiendo sus joyas, y mucho más.

A continuación, conoce todo lo que sucedió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el miércoles 01 de junio a través de Antena 3.

QUÉ SUCEDIÓ EN EL NUEVO EPISODIO DE “TIERRA AMARGA”

1. Saniye le reclama a Gaffur su error

Luego de que Gaffur matara a Hatip por accidente, Behice ha chantajeado al hombre desde entonces. Ahora que Saniye está enterada de la situación, le reclama a su esposo por ocultar la verdad. Así, ambos quedan profundamente preocupados.

Luego de pensarlo mucho, deciden revelarle todo a Demir, antes de que la condena de Gaffur sea más grave.

2. Sermin niega saber el crimen de Gaffur

Luego de que Gaffur y Saniye le revelaran la verdad a Demir, el hombre quedó enfurecido. Más aún cuando le contaron que Sermin sabía de la situación y que el chantaje no habría sido posible sin ella, dado que era testigo de lo sucedido.

Sermin, quien escuchó todo, fue interceptada por su primo y negó reiteradamente saber algo sobre el crimen de Gaffur o las amenazas de Behice. Tras esto, Demir permitió que se retirara, dejando a la pareja de esposos sorprendidos con la reacción de la mujer.

3. Demir golpea a Gaffur

Con tremenda revelación, Demir acusó a Gaffur de no haberle contado la verdad y de ser un ambicioso. En seguida, le pide a Saniye que se retire del establo. De esta manera, golpea al hombre, quien suplica por su perdón.

Tras esto, Demir le dice furioso que no lo denunciará ante la policía y que no lo mata porque piensa en Üzum y su esposa. Le deja claro que, si no fuera por su hija, él ya estaría muerto.

4. Fekeli descubre a Müjgan vendiendo sus joyas

Finalmente, tal y como se lo prometió a su tía, Müjgan empieza a reunir todo el dinero posible para que esta se vaya de Çukurova. Así, se dispone a vender sus joyas en una tienda por un precio mucho menor al que le corresponden. Allí, es descubierta por Fekeli, quien queda sorprendido con la acción de la doctora.

Al contarle toda la verdad, el hombre le pide que no le oculte este tipo de situaciones y se ofrece a ser él quien corra con los gastos de la mudanza de Behice, con tal de que la mujer se aleje de la vida de todos a los que les ha hecho daño.

¿QUÉ PASÓ EN EL ANTERIOR CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

