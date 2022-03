La tercera temporada de “Tierra amarga” continúa esta semana en Antena 3 con nuevos capítulos llenos de tensión y emociones. Tras los últimos acontecimientos, Fikret se ha convertido en un héroe. El joven ha conseguido atrapar a los hombres de Ankaran que amenazaban con hacerse con el poder en toda la región. Sin embargo, el momento de contar la verdad ha llegado. El sobrino de Fekeli revelará todo sobre su identidad.

En los capítulos anteriores, Demir reconoce que el padre biológico de Adnan es Yilmaz. Mientras todos comentan la noticia, el joven se lleva a Adnan y sale de la mansión sabiendo que Züleyha quedará devastada cuando descubra lo que hizo. Enterado de todo y acompañado de un grupo de hombres a su servicio, Demir sale en busca de Yilmaz y llegan hasta los lodazales, donde minutos antes Yilmaz estuvo con Adnan.

Yilmaz disfruta de un paseo por las calles de Adana de la mano de su hijo, a la vista de todos. Horas después llega a la mansión con el pequeño. Tras lo ocurrido, Demir no permitirá que Gülten vuelva a pisar su casa, y Züleyha no podrá abandonar la mansión si está con Adnan y con Leyla. Aún las cosas no se calman en Çukurova y está lejos que eso pase...

Züleyha, cansada de las peleas entre Demir y Yilmaz, cada vez se aleja más de su amor por él (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO DE “TIERRA AMARGA” EN ANTENA 3 DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

“Tierra amarga” se emite en España a través de la señal de Antena 3 y en el horario de las 17:30 horas. Es así que, esta semana, desde el lunes 28 de marzo hasta el viernes 1 de abril, la telenovela turca se emitirá en los siguientes horarios:

Lunes 28 de marzo a las 5:30 PM.

Martes 29 de marzo a las 5:30 PM.

Miércoles 30 de marzo a las 5:30 PM.

Jueves 31 de marzo a las 5:30 PM.

Viernes 1 de abril a las 5:30 PM.

De esta manera, “Züleyha” estrena episodios toda la semana y, a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium, de manera ONLINE y EN DIRECTO. En el sitio web también están disponibles todos los episodios que se han estrenado hasta el momento y adelantos exclusivos de la historia. Así que no te lo pierdas.

El investigador que contrató Hünkar ha descubierto quién es realmente Behice (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE ESTA SEMANA DE “TIERRA AMARGA”?

Züleyha, cansada de las peleas entre Demir y Yilmaz, cada vez se aleja más de su amor por él. Adnan ha estado gravemente herido por culpa de los enteramientos de ambos, así que la joven decide expulsar a los dos hombres de su vida.

La guerra entre Demir y Yilmaz continua pero un acontecimiento inesperado cambiará el destino de los protagonistas para siempre. Los próximos capítulos de “Tierra Amarga” serán los momentos más amargos de la ficción turca.

Fekeli le propondrá matrimonio a Hünkar Yaman una vez más. Además, Ali Rahmet piensa que ha llegado el momento de ser felices, sin importar lo que venga después. Hünkar, enamorada, acepta sin dudarlo. Pero no todos recibirán de buena manera la noticia.

Una llamada de teléfono cambia el rumbo de las cosas en la mansión Yaman. El investigador que contrató Hünkar ha descubierto quién es realmente Behice y todo lo que hizo en el pasado. ¿Qué hará la mujer para defender su mentira? Una trágica muerte sacudirá toda Çukurova y lo cambiará todo para siempre.