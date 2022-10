¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Züleyha desconfía de las gestiones que realiza Betül en la empresa y le pide explicaciones, mientras que Abdülkadir aconseja a la hija de Sermin para que pueda acabar con la esposa de Demir. Por otro lado, Fikret demuestra que seguirá apoyando a su cuñada. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el jueves 27 de octubre por Antena 3.

La producción turca “Bir Zamanlar Çukurova” continúa siendo una de las preferidas en España. En ese país todos sus episodios son emitidos a través de Antena 3. Precisamente, la emoción se apoderó del último capítulo.

Betül está desesperada por quedarse con todas las acciones de la empresa Yaman, pero su plan no ha funcionado del todo bien, pues Züleyha estaría interfiriendo. Es por ello que la hija de Sermin acude en busca de Abdülkadir para pedirle algunos consejos.

Por su parte, Züleyha buscará despejar su mente y acude a visitar a Betül, pues desea el bienestar de la empresa que dejó su esposo.

A continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del jueves 27 de octubre de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España.

"Tierra amarga" es una de las producciones más vistas en España (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL JUEVES 27 DE OCTUBRE DE “TIERRA AMARGA”?

La pelea entre Füsün y Sermin

Füsün conversa con una de sus amigas tomando un café, pero en ese momento llega Sermin y le reclama a la primera, acusándola de ser una mala compañera. El asunto es porque las tierras que compraron Rashid y Gaffur se han revalorizado.

“Eres una mala persona, eres una víbora, creí que eras mi amiga. ¿No te da vergüenza? Te he aguantado toda mi vida y he soportado tu hipocresia. Creí que tu esposo había vendido las tierras”, expresa Sermin.

La madre de Betül y Füsün se van a los golpes y son separadas por los presentes.

Sermin se enfrenta a Füsün en una cafetería (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha desconfía de Betül

Züleyha visita a Betül en las oficinas de la empresa y le reprocha por las gestiones que ha realizado sin consultarle. Un detalle que le ha incomodado a Züleyha es que la hija de Sermin le dijo a Fikret que Mehmet pagaría la deuda existente.

Züleyha le comenta que no le dijo nada a Fikret para que no venda sus tierras. Por su parte, Betül le asegura que no conoce Çukurova.

“Fikret quería saber cómo cubriríamos la pérdida, eso fue todo”, señala Betül.

“Me estas haciendo dudar, Betül, sobre si debería volver a confiar en tí”, anotó la esposa de Demir.

Züleyha va en busca de Betül (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir aconseja a Betül

Betül se reúne con Abdülkadir y le cuenta todo lo que Züleyha le ha dicho. El hombre, quien se encuentra disparando, le enseña a la mujer como agarrar un arma y jalar del gatillo.

“A partir de ahora sé que me vigilará ¿qué hago?, ¿cómo puedo hacer para que baje la guardia?”, dice Betül.

Abdülkadir le indica que su error es no tener un plan. Betül se entusiasma y agarra el arma y dispara a las botellas. “Estas muy nerviosa, necesitas mantener la calma”, le aconseja Abdülkadir.

Abdülkadir aconseja a Betül (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha le pide a Fikret que no la abandone

Tras la muerte de Demir, Züleyha ha recibido el apoyo de sus familiares; sin embargo, Fikret decidió irse de la mansión.

El hermano de Yaman le deja en claro a su cuñada que solamente desea su bienestar, aunque la respuesta de Züleyha es que no quiere ser una carga para ninguna persona.

“Nunca vienes a la mansión, nunca te vemos, así que quiero que hablemos de eso”, indica Züleyha.

“Siempre intento protegerte o intento evitar que te hagan daño, me dices que me mantenga alejado ¿Quién eres tu para interferir?”, asegura Fikret.

Ante ello, Züleyha le recuerda que él es la persona a quien siempre llama cuando tiene algún problema y en ese momento le indica que necesita de su amistad. “No me des la espalda, por favor”, expresa la joven.

Züleyha sostiene una conversación sincera con Fikret (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.