“Tierra amarga” estrenará el viernes 9 de diciembre un capítulo más de su cuarta temporada, después de una pausa en su emisión la tarde del jueves. La telenovela turca3 sigue conquistando a la audiencia de Antena 3 con sus inesperados giros, emociones e intrigas. Prueba de ello es su más reciente capítulo, donde un accidente causó la muerte de un personaje; además, Züleyha decidió cancelar su boda con Mehmet.

En el capítulo anterior de “Tierra amarga”, Lütfiye volvió de su viaje y le contó a Züleyha que Fekeli fue asesinado por Abdülkadir Keskin. La joven piensa que Mehmet está involucrado en la muerte de Fekeli y por ello le pide a la protagonista que piense dos veces antes de casarse con él. Algo que ella hace caso, pues decide cancelar su boda.

Por otro lado, Saniye y Gülten discutieron con Haşmet Çolak y este decidió atropellarlas con su vehículo. Como consecuencia, Saniye falleció en el acto, mientras que Gülten tuvo algo más de suerte y fue trasladada en estado grave al hospital. ¿Qué pasará en el capítulo del viernes de “Tierra amarga”? A continuación, los detalles.

Saniye y Gülten sufrieron un terrible accidente (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Gülten entre la vida y muerte

Después del accidente que causó la muerte de Saniye, su acompañante, Gülten, ahora se debate entre la vida y la muerte. La joven está muy grave y ha tenido que entrar al quirófano para ver si pueden salvarla. ¿Podrán hacerlo? ¿Conseguirá sobrevivir?

El miedo de Çetin

Çetin está sufriendo por su amada y tiene mucho miedo de que le pase algo. Pero hay otro gran temor que tiene el muchacho. Y es que Gülten estaba esperando un hijo suyo. Ahora, mientras ella está siendo intervenida quirúrgicamentee, su mente está en el pequeño. ¿Podrá salvarse? ¿Podrán tener a su hijo?

Çetin está destrozado. Gülten ha sido trasladada al hospital muy grave tras el accidente que han sufrido ella y Saniye (Foto: Tims & B Productions)

Como se recuerda, solo algunos capítulos atrás, se conoció que Gülten y Çetin serían padres. Fue durante una cena que organizó la joven para su novio que le confesó a este que estaba embarazada. Desde entonces, todo ha sido felicidad para ellos. Pero ahora, la desgracia los acompaña y solo les queda superar este terrible momento.

Züleyha y Mehmet, ¿se separarán?

Después de que Züleyha se entera que su amado podría tener algo que ver con la muerte de Fekeli, la joven cancela la boda cuando Mehmet llega para juntos a su ceremonia de boda. La joven le dice que no puede darle explicaciones, pero que, después de pensarla, ha decidido que no puede casarse con él. Por su parte, el hombre intenta saber los motivos de la repentina ruptura, pero ella no le dice nada. ¿Qué pasará ahora?