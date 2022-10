Un nuevo episodio de la telenovela turca “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”) se estrenará el próximo 18 de octubre. Así, la producción protagonizada por la actriz Hilal Altınbilek presentará nuevas revelaciones a su público español gracias a su emisión desde la señal de Antena 3.

En ese sentido, veremos qué sucederá con los problemas financieros de la empresa de los Yaman, cuál será el generoso ofrecimiento de Mehmet y cuál será la razón por la que los socios Abdülkadir y Hakan discutirán.

¿Quieres saber más sobre esta próxima entrega? A continuación, conoce qué pasará en el capítulo del martes 18 de octubre del 2022 de la telenovela turca “Tierra amarga”, que se transmitirá a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “TIERRA AMARGA” EL MARTES 18 DE OCTUBRE?

1. Los problemas de Züleyha con el seguro

Züleyha se enfrenta a la pérdida de 10 millones de dólares en la compañía de los Yaman. Este es el valor de la la mercancía que se extravió en el naufragio. Por desgracia, la aseguradora le ha dejado claro que no se hará cargo del monto.

La joven no sabe cuál es la solución del problema. Entonces, Mehmet (Hakan) se ofrece a ayudarla para evitar la quiebra. Al escucharlo, Betül no está nada de acuerdo con aceptar la propuesta.

La reunión entre Mehmet Kara, Betül Arcan y Züleyha Altun (Foto: Tims & B Productions)

2. Züleyha rechaza la ayuda de Mehmet

Frente a este sorprendente ofrecimiento, Züleyha se muestra agradecida, pero rechaza el apoyo de Mehmet. De esta manera, decide encontrar a Ercan para saber si es que fue chantajeado con el fin de evitar asegurar el cargamento.

Mientras ella sospecha de Hakan Gümüşoğlu, el enemigo de su esposo, este último cree que Betül y Abdülkadir tienen algo que ver con esta situación.

İbrahim Çelikkol como Hakan Gümüşoglu en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

3. Betül conversa con Abdülkadir

Luego de la reunión, Betül se dirige a hablar con Abdülkadir. En ese sentido, le revela el exorbitante monto que Mehmet (Hakan) estaba dispuesto a darle a la empresa de Demir.

Enseguida, Abdülkadir le pide a la joven que lo ayude en su plan de venganza contra los Yaman. No obstante, ella es clara: no lo asi no logran eliminar a Züleyha de su camino.

Erkan Bektaş como Abdülkadir Keskin en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

4. Abdülkadir y Hakan se enfrentan por Züleyha

Finalmente, Abdülkadir y Hakan se encuentran. Durante su conversación, este último reconoce que está enamorado de Züleyha. De inmediato, amenaza a su compañero y le recuerda el poder que tiene.

Pese a su cercanía con Gümüşoğlu, Abdülkadir sabe que su objetivo siempre fue ir contra los Yaman. Así, inicia su plan para acabar con la aún esposa de Demir y el que fuera su socio. ¿Lo logrará? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Abdülkadir se enfrenta a Hakan en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

ASÍ PUEDES VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA

Recuerda que “Tierra amarga” se transmite a través de la señal de Antena 3 en España. Según fuentes oficiales, los capítulos se difunden, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium. Con tu suscripción tendrás acceso a adelantos exclusivos y material adicional de la telenovela.