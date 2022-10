“Tierra amarga” continúa liderando las tardes de España, y esta semana las cosas se pusieron intensas en Çukurova. Mientras Züleyha intenta salir adelante después de la desaparición de Demir, sus enemigos harán de todo para acabar con ella y la empresa de los Yaman. Aunque no será una tarea fácil, pues incluso sus rivales se verán enfrentados.

De hecho, en el capítulo anterior de “Tierra amarga”, los secretos del pasado de Abdülkadir y los motivos de su venganza salieron a la luz. Además, el padre de Ümit llegó a pueblo para investigar la muerte de su hija. ¿Descubrirá lo que ocurrió en realidad? ¿Qué hace el hombre allí? ¿Por qué ha aparecido repentinamente?

Pero, sin duda, lo más destacado del episodio de “Tierra amarga” fue la confesión de Hakan a su Abdülkadir: está enamorada de Züleyha. El joven está cansado de los reproches de Abdülkadir, y le ha recordado que si no fuera por él seguiría en la calle muerto de hambre y siendo contrabandista. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Acaso dejará en paz a Züleyha o buscará vengarse ahora que sabe que Hakan está enamorada de ella?

Abdülkadir en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPITULO DEL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE TIERRA AMARGA?

Las amenazas de Abdülkadir a Betül

Abdülkadir, consciente de que Betül ha estado evitándole en los últimos días fuerza un encuentro con ella en el que deja claras sus intenciones mediante graves amenazas: si no consigue las tierras de los Yaman que pidió, habrá consecuencias.

Betül insiste en que Züleyha la tiene permanentemente vigilada y resulta imposible la venta de esos terrenos, pero el hombre le propone que creen una empresa a través de la cual irán estafando a la compañía Yaman comprando sus productos por debajo de su precio y quedándose ambos con la diferencia.

Abdülkadir amenaza a Betül en Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

La declaración de amor de Mehmet

Los lazos entre Mehmet (Hakan) y Züleyha se estrechan, incluso la protagonista le confiesa detalles de su pasado con Yilmaz a su atractivo y poderoso socio, hasta que llega el momento en el que el joven le declara su amor a la esposa de Demir. “Hasta ahora no sabía lo que era el amor”, le dice.

Abdülkadir se enfrenta a Hakan

El padre de Ümit está investigando la muere de su hija y el primer sospechoso es Demir. De hecho, el fiscal también cree que el hacendado fue quien mató a la doctora. Züleyha, incapaz de permitir que acusen a Demir de un asesinato que no cometió, pretende entregarse a la policía. Enterado de esto, Hakan le pide a Abdülkadir que le entregue la pistola, pero su socio juega sucio, declarándole la guerra.

Si no quiere que Züleyha, la mujer de la que se ha enamorado acabe en la cárcel, Hakan tendrá que pagar por ello y aceptar sus condiciones. “Quiero que esos 20 millones de dólares sean para comprar las acciones de los Yaman, acciones que pondrás a mi nombre”, exige Abdülkadir. Sin embargo, la respuesta de Hakan no es la que esperaba: “Me temo que mi cariño por Züleyha no vale 20 millones”. ¿Qué pasará con los socios?