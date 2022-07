¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La obsesión de Ümit por Demir podría llegar a su fin luego de que Fekeli la descubriera y le lanzara una gran advertencia, mientras que Züleyha y su esposo discuten por una investigación realizada. Estas y otras cosas han sorprendido al público de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el miércoles 27 de julio por Antena 3.

“Bir Zamanlar Çukurova” o también conocida como “Tierra amarga” es una producción que ha logrado convertirse en una de las más vistas en Turquía, España y en varios países. La historia de Züleyha y los trágicos momentos que atraviesan sus parejas, a lo largo del tiempo, han sorprendido al público de principio a fin.

En “Tierra amarga” se puede ver el gran papel de reconocidos actores como Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

Hilal Antinbilek como Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

La producción turca estrenada en España en julio del 2021 sigue sorprendiendo a la teleaudiencia con sus emocionantes capítulos.

En ese sentido, a continuación conoce lo que sucedió en el episodio del miércoles 27 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Sevda aconseja a Gülten no decir nada

Sevda se sorprende al ver a Gülten muy nerviosa. La joven le dijo que Demir y Ümit estaban discutiendo y vio a la doctora tocar el brazo de Yaman.

Sevda le explica a la joven que Demir está muy enamorado de su esposa. Pero Gülten insiste en que lo que vio es real y le pide consejos a Sevda sobre si decirle o no a Züleyha.

“Jamás, no se lo puedes decir. Creo que es mejor que no se entere. Conozco a Demir y no se atrevería a engañar a su esposa”, aseguró Sevda.

Gülten le hace una gran confesión a Sevda (Foto: Tims & B Productions)

Fekeli amenaza a Ümit

Fikret citó a Züleyha a un restaurante y mientras conversaban Ümit aprovechó para tomarles fotografías a escondidas. Esto ocurre cuando el joven tomó de la mano a la esposa de Demir y le dijo que toda la rivalidad debía terminar antes de que alguien sufra las consecuencias.

Pero Ümit será descubierta por Fekeli quien le quita la cámara y la arroja a un costado. “¿Acaso no eres la novia de Fikret? ¿Qué quieres con Demir?”, dijo el hombre.

La mujer trata de negar toda la verdad pero Fekeli le advierte que él se entera de todo lo que ocurre en Çukurova. También le explica que Demir es el hijo de Hunkar y por eso lo quiere como a un hijo.

“Alejarte es lo más sensato. Quiero que te alejes de Demir para siempre y de su familia o tendrás que responder ante mi”, sostuvo Fekeli.

Fekeli amenaza a Umit (Foto: Tims & B Productions)

Fikret anuncia a todos que Fekeli no es su tío

Los problemas que causó Fikret a Fekeli llegarán a su fin. Fikret llamó a los trabajadores de la fábrica y les dijo se irá muy lejos e indica que fue Fekeli quien lo despidió.

“Todos conocen mi situación, pero Fekeli no es mi tío, en realidad. No llevamos la misma sangre y como no es mi tío, no tengo derecho de estar aquí”, dice Fikret.

Todos quedan sorprendidos ante tal revelación y el joven le entrega a Fekeli las llaves de la fábrica con lo cual romper su relación que tenían. El hombre no recibe las llaves y Fikret decide dejarlas en el piso.

“Señor Fekeli deseo que tenga una vida feliz junto a Demir a quien considera un hijo. Que nada los separe jamás”, sentenció el joven y se retira.

Fekeli y Fikret rompen todo tipo de relación y cercanía (Foto: Tims & B Productions)

Demir explota con Züleyha

Züleyha tiene una conversación con Demir y le adelanta que siente temor porque él siempre se molesta cuando le revela algunas cosas.

La joven le cuenta que se vio con Fikret. “¿Qué demonios has hecho? ¿Quieres decir que has estado con él?, explícate”, dice Demir.

Züleyha le explica que el hombre la llamó y quiso terminar con la rivalidad existente. Por ello, la joven aceptó el trato y se reunió con él. También le muestra una carta donde supuestamente Fikret podría ser el hermano de Demir.

“¿Has investigado? ¿Por qué metes las narices en este asunto?. No me interesa si Fikret es mi hermano”, expresó el hombre.

Züleyha le entrega un documento a Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.