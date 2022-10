“Tierra amarga” estrenó un nuevo capítulo el lunes 10 de octubre, con más emociones sobre la visita de Mehmet Kara y Züleyha a Esmirna, donde la protagonista descubrió más sobre el pasado de Demir y ahora se verán sus intenciones de regreso a Çukurova y las reacciones del resto de personajes ante ello.

La semana pasada en “Tierra amarga”, Friket volvió a encontrarse con Betül. Después de la noche de pasión que tuvieron, todo ha sido confusión para los primos hermanos. El sobrino de Fekeli la ignoró en una reunión tras dormir juntos y ella hizo lo mismo, en un siguiente encuentro. Las cosas se complican aún más cuando descubre que su cuñada viajó con Mehmet a Esmirna.

Además, los nuevos socios conocieron la historia de Hülya y Demir, contada por su protagonista, quien le entregó unas cartas de amor escritas por el hacendado. Sin embargo, el empresario la abandonó para casarse con otra mujer, ganándose el odio de la familia Gümüsoglü. ¿Qué pasó en el nuevo capítulo de “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 de España?

Mehmet Kara es en realidad Hakan Gümüşoğlu en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL LUNES 10 DE OCTUBRE DE “TIERRA AMARGA”?

Züleyha descubre toda la verdad sobre Demir y Hülya

Hülya accede a hablar con la mujer de Demir; sin embargo, recordar todo lo que sucedió en el pasado es muy doloroso para ella. La joven tenía la esperanza de que el hacendado le pidiera matrimonio, y cuando la dejó se tiró de un cuarto piso.

En tanto, Züleyha lee las cartas que le escribía Demir a Hülya, y era cierto que parecía que tenían un compromiso serio. La protagonista se siente muy avergonzada de lo que él la hizo en el pasado y por ello le pide perdón en su nombre. ¿Qué va a pasar ahora que Züleyha sabe lo que hizo Demir? ¿Le dejará? ¿Y Hakan, qué hará?

Züleyha descubre toda la verdad sobre Demir y Hülya en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Una nueva pelea entre Fikret y Züleyha por Mehmet

Züleyha se está uniendo mucho a Mehmet Kara y eso no le está gustando nada al hermano de Demir. Fikret le ha dicho a la protagonista en varias ocasiones que no se fía nada de él y quiere que se aleje de él; pero pasa todo lo contrario. Ambos pasan cada vez más y más tiempo juntos.

Züleyha también le ha dicho en varias ocasiones a Fikret que no es quién para meterse en sus asuntos, pero, desde que desapareció Demir, el joven está muy pendiente de ella. No le quita ojo, y por ello, la protagonista estalló. A su regreso de Esmirna, el sobrino de Feleli y la mujer de Demir tienen una tensa discusión en la que Züleyha le ha dejado claro que no podía, ni debía pedirle explicaciones.

Una nueva pelea entre Fikret y Züleyha por Mehmet en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir traiciona a Hakan

En principio, Abdülkadir y Hakan llegaron a Çukurova con el objetivo de vengarse de Fekeli por haber atropellado a Erkan Gümüşoğlu. Además, querían hacer pagar a Demir por el daño que le hizo a Hakan cuando eran amigos y socios en la época de la universidad. Sin embargo, los planes han cambiado desde que Hakan conoció a Fekeli y a más a Züleyha.

No obstante, Abdülkadir sigue firme con los planes. De hecho, acaba con Ali Rahmet, a pesar que Hakan se había negado a ello. Ahora, su socio le dice que ha decidido para todo el plan de venganza hasta que vuelva Demir, pero él no va a dejar que eso ocurra y va a hacer lo que esté en su mano para que el plan siga su curso. ¿Lo conseguirá? ¿O se saldrá Hakan con la suya?