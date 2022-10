Una nueva semana empieza en “Tierra amarga” con más emociones que nunca. Y es que el peligroso acercamiento de Züleyha y Hakan generará más de una reacción a su alrededor. Desacuerdos, venganzas y enfrentamientos es lo que traerá esa sociedad. Pero, ¿qué pasó en el capítulo del lunes 24 de octubre emitido, como siempre, por Antena 3? A continuación, los detalles.

Vale decir que, en el capítulo del viernes de “Tierra amarga”, Züleyha, acusada de haber matado a Ümit, queda en libertad, pues no había pruebas que la incriminaran; pese, incluso, que Betül haya estado dispuesta a declarar en contra de la esposa de Demir. Lo cierto es que la protagonista sale de prisión y eso enfurece a Abdülkadir, que se vuelve a enfrentar a Hakan.

En otro momento, Betül le confiesa a Fikret que Mehmet, que en realidad es Hakan, aportará a la compañía los 20 millones de dólares que necesita sin pedir nada a cambio. La mujer coincide con el sobrino de Fekeli en que el joven no es de fiar y seguramente pretende quedarse con otro 25% de las acciones de la compañía, por lo que él también moverá sus fichas.

Betül le confiesa a Fikret que Mehmet aportará a la compañía los 20 millones de dólares que necesita (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL LUNES 24 DE OCTUBRE EN “TIERRA AMARGA”?

Mehmet sigue acercándose a Züleyha

Desde que Mehmet le confiesa a Züleyha que está enamorado de ella, la joven se está replanteando sus sentimientos. Ella no le respondió cuando él se declaró, pero lo cierto es que ha comenzado a verlo más que como un simple socio. Los jóvenes pasan mucho tiempo juntos.

Sin embargo, Mehmet es consciente que Züleyha está tensa con él y cree que debería dejarse llevar más. Ella le ha preguntado a que se refería con dejarse llevar, y el joven aprovecha para sonrojar una vez más a la protagonista. ¿Cómo avanzará su relación?

La preocupación en los Yaman

Züleyha se despierta en mitad de la noche y le dan cuenta de que los animales de la granja se están muriendo. Nadie sabe qué ha pasado. Lütfiye intenta que la joven se vaya acompañada de Gaffur, ya que Fikret estaba en Estambul. Sin embargo, la esposa de Demir se queda y llama a Mehmet, y el joven no ha dudado en encontrarse con ella en la granja.

Züleyha está muy preocupada por lo sucedido. Mehmet también se toma muy seriamente lo sucedido. ¿Quién habrá hecho sufrir a los animales? ¿Qué habrá pasado? ¿Tendrá alguna sospecha Mehmet? Lo cierto es que ninguno de los trabajadores ha visto ni sabe nada.

Hakan está muy enfadado con su socio Abdülkadir en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Hakan intentó matar a Abdülkadir

Hakan está muy enfadado con su socio Abdülkadir. Cree que él es el responsable de lo que les pasó a los animales de la empresa Yaman. Por eso, decide entrar por la noche al lugar donde estaba durmiendo y al despertar, el hombre ve una pistola apuntándole. Un nuevo enfrentamiento se da entre los socios.

Abdülkadir le dice que no les ha hecho daño a los animales. Pero su socio ya no le cree. Finalmente, Hakan intenta disparar la pista, pero el arma no tenía bala. Antes de irse, le recuerda a Keskin que está vivo por suerte.

Betül se enfrenta a Züleyha

Betül se entera que Züleyha y Mehmet están llevando a cabo una reunión sin avisarle y no le sienta nada bien. Además, en dicha reunión la joven le iba a vender a su nuevo socio un 20% de acciones de Demir, con el fin de que él le entregue 20 millones para cubrir las deudas de la empresa Yaman.

La sobrina de Demir interrumpe muy enfadada en la sala. No puede creer que Züleyha vaya a vender acciones sin consultarle. Ella, como su representante, no aprueba la venta, por lo que piensa que no se puede realizar. Pero se equivoca, sumando el porcentaje de Züleyha más el de Mehmet, son mayoría, por lo que la operación es legítima.

La mujer de Demir se enfada mucho con la actitud de Betül, no puede creer que esté tratando de desacreditarla en público y, de hecho, la invita a irse del despacho en varias ocasiones. ¿Se realizará la venta? ¿Betül logrará detener a Züleyha? ¿Mehmet pasará a ser el socio mayoritario de la empresa? Eso lo sabremos pronto.