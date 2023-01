¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Lütfiye queda sorprendida por su repentina asunción como alcaldesa de Çukurova, mientras que Abdülkadir le aconseja a Hakan no rendirse y pelear por el amor de Züleyha, quien lo rechazó una vez más. Por otro lado, Çolak le pide matrimonio a Betül y Sermin queda fascinada. Estas y otras cosas se vieron durante el episodio emitido el lunes 23 de enero por Antena 3, en España.

Durante los últimos episodios de “Tierra amarga” Hakan intentó ayudar económicamente a Züleyha con el objetivo de que pueda pagar la millonaria deuda, pero ella lo rechazó y le pidió que desapareciera de su vida.

Asimismo, Züleyha revela en una sala de cine de Çukurova la grabación de la conversación que sostuvo con Betül donde la hija de Sermin confiesa todo lo que hizo para aprovecharse de la empresa Yaman.

Pero uno de los momentos más impactantes fue cuando Çolak llegó, junto a un grupo de hombres, a la mansión Yaman para atacarla, pero no contaron con que Fikret aparecería en ese momento y detuvo la operación del anciano.

Betül le pidió a Züleyha que ayude a limpiar su imagen en "Tierra amarga". (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EL LUNES 23 DE ENERO EN “TIERRA AMARGA”?

La alcaldesa Lütfiye

Un hombre llega en busca de Lütfiye y le da la sorpresa que el auto del alcalde fallecido ahora le pertenece. La tía de Fikret se sorprende ante tal hecho, pero parte rumbo al municipio de Çukurova para asumir sus funciones como la nueva alcaldesa.

La mujer es recibida en su primer día de trabajo en el municipio. Lütfiye conoce a sus choferes, su despacho y a sus trabajadores.

“Con su ayuda conseguiré el mayor de los esfuerzos”, expresó la mujer.

Lütfiye es la nueva alcaldesa. (Foto: Tims & B Productions)

Hakan vende sus acciones

Züleyha recibe en su casa a Ismet y lo invita a la notaria para empezar a transferir las acciones de Hakan, pero el hombre le indica que Mehmet le vendió todas las acciones que poseía.

“Le dije (a Hakan) que compraría las acciones de usted y cuando se enteró fue tan amable que me ofreció las suyas también”, señaló el hombre.

Tras ello, Züleyha le reclama a Hakan por lo que hizo. “Lo he hecho porque tú no quieres nada que venga de mí”, indica el hombre.

“Acepta que ya no siento nada por ti. Adiós”, responde la mujer y se retira del lugar.

Züleyha le reclama a Hakan. (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir aconseja a Hakan que luche por Züleyha

Hakan se reúne con Abdülkadir, quien le expresa que está preocupado por algunos temas sin importancia. Al verlo así, el hermano de Vahap le pregunta a Hakan qué le ocurre, pues demuestra gran tristeza.

“Imposible no estarlo. Creí que (Züleyha) me perdonaría y volveríamos a estar como antes al contárselo todo, pero no fue así”, expresa Hakan.

El hombre se lamenta al no obtener el perdón de su amada Züleyha. “¿No sabes qué hacer? Es fácil, amigo. Tienes que recuperar a la mujer que amas y no te des por vencido”, le dice Abdülkadir.

Abdülkadir el da consejos a Hakan. (Foto: Tims & B Productions)

Çolak pide la mano de Betül

Çolak llega a casa de Sermin para pedir oficialmente la mano de Betül. Tras tomar una taza de café el hombre expresa sus intenciones.

“Betül es muy especial para mí, ella es mi reina. Sé que últimamente le he hecho daño, pero quiero decir que no volverá a ocurrir y le pido una disculpa”, señaló.

La joven acepta perdonar a Çolak, pero eso no sería todo, pues le pide a Sermin permiso para casarse con Betül.

“Si me lo permite, me gustaría pedir la bella mano de su hija Betül”, sostuvo Çolak.

Por su parte, Sermin le da la bendición y los felicita a los dos. Çolak saca el anillo de compromiso y le coloca en la mano de la joven. No contento con ello también le regala una pulsera a su futura suegra.

Çolak le propone matrimonio a Betül. (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.