¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Sermin no puede creer que su hija, Betül, esté con Çolak y la echa de su casa; mientras que Mehmet cumple su promesa y salva a Fikret y Çetin de la guerra en Líbano. Por otra parte, la identidad de Hakan será guardada en secreto. Estas y otras cosas se vieron durante el episodio emitido el lunes 9 de enero por Antena 3, en España.

La famosa telenovela “Tierra amarga” fue estrenada en Turquía con el nombre de “Bir Zamanlar Çukurova”, en el 2018, mientras que a España llegó en el 2021. Desde aquel entonces se convirtió en una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos.

Actualmente, en España, se transmite a través de Antena 3 y es considerada una de las producciones turcas más vistas en todo el territorio. Y es que la historia de Züleyha ha logrado conquistar al público de principio a fin con sus grandes dosis de amor, traición, venganzas y misterios.

Precisamente, en los últimos episodios se pudo ver que Züleyha le pidió rogando a Mehmet que ayude a salir de Líbano a Fikret y Çetin quienes se encuentran en medio de la guerra. Por otro lado, Betül fue en busca de mayor información sobre la empresa de los Yaman.

Entre tanto, Mehmet llegó a Beirut para ayudar a Fikret y Çetin debido a que la vida de los hombres corría peligro. Pero el hermano de Demir Yaman recibe un disparo. Mehmet trata de salvarlo, aunque la mas preocupada es Züleyha al darse cuenta que cometió un error al pedirle a su prometido que ayude a Fikret, pues ambos se odian.

La verdadera identidad de Mehmet Kara es descubierta (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EL LUNES 9 DE ENERO EN “TIERRA AMARGA”?

Sermin echa de su casa a Betül

Betül le entrega un regalo a Sermin, pero la mujer echa a la joven de su casa. En ese momento, sin mediar palabra la coge del brazo y la obliga a retirarse.

“Yo no te eduqué para terminar así, para ser una mujerzuela, la amante de un hombre que es un viejo asqueroso. Yo puedo hablarte como se me da la gana. Eres una mujer de baja”, dijo Sermin.

Todo el pueblo se da cuenta de la discusión entre madre e hija. “Envidias la belleza de tu propia hija, has envejecido, ya no eres la más hermosa de Çukurova”, señaló Betül.

Sermin no aguanta el mal comportamiento de su hija y le da una bofetada. En ese momento, Çolak llega y se lleva a Betül a su mansión donde le brindará alojamiento.

Betül se enfrenta a su madre, Sermin. (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir besa a la fuerza a Betül

Betül recibe la visita de Abdülkadir, quien se las ingenió para ingresar a la mansión de Çolak. Cuando este último se va del lugar, ingresa el socio de Mehmet y sorprende a la mujer en su habitación.

La mujer le pide a Abdülkadir que se vaya del lugar, pues Çolak podría llegar y los podría ver.

“Entonces, dime la cantidad y me iré. Betül, a veces eres buena fingiendo que no sabes nada. La licitación, cuánto ha ofrecido Çolak por ella, averigualo”, expresa el hombre.

Tras ello, le pide que averigüe toda la información al respecto y además le roba un beso a la mujer.

Abdülkadir besa a Betül. (Foto: Tims & B Productions)

Çetin le agradece a Mehmet

Fikret estuvo a punto de morir. Cuando se encontraba en medio de la guerra en Líbano recibió un disparo. Al despertar en el hospital, Çetin le contó al hombre que Mehmet les salvó la vida e hizo todos los esfuerzos para que lo operen y le extraigan la bala.

“Es increíble, ¿no encontraste a nadie más? Ahora estaremos en deuda con ese hombre”, sostuvo Fikret.

Mehmet ingresa a la habitación y el doctor les comenta cómo fue el tema de la operación. “Saldrás de aquí pronto”, expresó Mehmet.

Por otro lado, Çetin le agradece a Mehmet por salvarlos. “Puedes llamarme Hakan, ya descubriste quien soy, eso lo sé. Para todo lo que necesites cuenta conmigo”, indicó Mehmet.

Çetin le agradece a Mehmet. (Foto: Tims & B Productions)

Fikret oculta la identidad de Mehmet

Los esfuerzos de Mehmet por salvar a Fikret y Çetin dan resultados y los hombres regresan a Çukurova. Lütfiye es la más emocionada al ver a su sobrino. El hombre luce un cabestrillo y le comenta que no es nada grave la herida de su brazo.

Çetin también es recibido con los brazos abiertos, entre tanto Fikret le comenta a sus familiares lo que ocurre en Líbano. Pero quien también se sorprende al ver a Fikret es Züleyha.

“Estamos bien Züleyha, me alcanzó una bala, pero no es grave. No te culpes más, tú no nos enviaste, fuimos porque quisimos”, señaló.

Asimismo, Fikret le confiesa a Züleyha que Mehmet no es Hakan Gümüşoğlu. “Estuvimos investigando y no encontramos nada. Le debemos nuestras vidas, nos salvó a los dos en Beirut”, dijo Fikret.

Tras ello, Mehmet llega en su automóvil ante una emocionada Züleyha.

Fikret le comenta a su familia lo que ocurre en Líbano. (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.